Powerball en vivo : resultados y ganadores del lunes 16 de marzo de 2026

Hoy lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 16 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $89 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

7 10 20 47 52 20 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, ganas el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$89 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo juego el miércoles 18 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: