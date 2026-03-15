Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del sábado 14 de marzo de 2026

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 14 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

24 30 50 53 61 17

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se solicitan en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente sorteo el lunes 16 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: