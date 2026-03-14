Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del viernes 13 de marzo de 2026

Este viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 13 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $50 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

6 19 36 40 55 9 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, tienes que contactar con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios mayores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo juego el martes 17 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: