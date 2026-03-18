Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del martes 17 de marzo de 2026

Durante este martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 17 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $60 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

4 11 18 38 50 24 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Allí te citarán para comenzar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Los premios superiores a esa cifra, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su siguiente juego el viernes 20 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: