Powerball Double Play en vivo: premio y números ganadores del lunes 16 de marzo de 2026

Durante este lunes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 16 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 11 34 41 51 4

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes agregar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se reclaman en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su próximo sorteo el miércoles 18 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: