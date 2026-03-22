Rescatan cientos de perros y gatos en propiedad privada de Lake Hughes

Cientos de perros y gatos fueron rescatados por el Departamento de Control y Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles (DACC)en una propiedad de Lake Hughes, una zona no incorporada del condado de Los Ángeles, debido a que eran mantenidos en condiciones que violaban los derechos de bienestar animal.

En un comunicado, el DACC dijo que el viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana ejecutaron una orden de cateo en la cuadra 46000 al oeste de la calle 226 en Lake Hughes, California.

“Encontramos aproximadamente entre 250 perros y 66 gatos”, dijeron.

“Estamos agradecidos porque el número no es tan grande como al principio parecía, pero el impacto en nuestros centros de cuidado y en el personal es muy real”, señalaron.

Y dieron a conocer que los animales están recibiendo evaluaciones médicas, tratamiento y cuidado diario

Los perros y gatos se encontraron en el albergue de animales de Chris D’Anda de Rock N Pawz Animal Rescue.

La propietaria del lugar donde se llevó a cabo el masivo operativo de incautación de animales en la historia del condado de Los Ángeles, dijo que planeaba pelear en la corte contra la decisión de quitárselos.

D’Anda dijo que la redada en su casa era innecesaria y que los animales deben regresar a su cuidado.

“No representaban ninguna amenaza. Estaban saludables, felices y cuidados. Cada día se les aseaba y los rotábamos de patios”, dijo; y agregó que les estaba construyendo sus casitas para crear un centro de rescate de animales.

Precisó que tenía 238 perros, varios gatos, un cerdo y un ganso.

El DCAA obtuvo la orden de cateo de la Fiscalía del condado de Los Ángeles tras años de quejas en torno a que cientos de perros y gatos estaban viviendo en condiciones inhumanas.

Los residentes se quejaban de que el lugar despedía un olor nauseabundo.

Según lo reportado por la cadena de televisión ABC 7, Dave Canfield, un vecino dijo que no solo estaba maloliente sino que cuando los alimentaban, se escuchaban como si hubiera la pelea de perros más grande del mundo.

Otra vecina, Susan Zahanter, dijo que el olor era horrible, y que no existía un sistema séptico en la propiedad para la perrera, mientras que por meses estuvieron sin contenedores de basura.

El DACC agradeció a los investigadores de la fiscalía, a la Pasadena Humane, a los servicios de animales del condado de Kern, Greater Good Charities y voluntarios por el apoyo dado para llevar a cabo el operativo.

“Esta es una situación desgarradora. Quiero reconocer al dedicado personal del Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles, junto con nuestras agencias colaboradoras, quienes trabajaron incansablemente bajo un calor extremo y condiciones difíciles.

para llevar a cabo una operación masiva de rescate en Lake Hughes”, dijo la supervisora Kathryn Barger.

“Los animales que requerían atención médica urgente fueron trasladados a hospitales veterinarios para recibir cuidados inmediatos, mientras que otros están siendo reubicados de manera segura en los centros de cuidado animal del Condado de Los Ángeles y en instalaciones asociadas, incluyendo sedes en el Condado de Kern.

“Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar que estos animales reciban la compasión y el tratamiento que merecen.

“También es importante que el público comprenda que la fiscalía desempeñó un papel fundamental en este proceso. Se requería una orden judicial antes de que estos animales pudieran ser puestos a disposición para su adopción, y continuaremos trabajando estrechamente con el sistema judicial para agilizar dicho proceso tanto como sea posible”.

La supervisora señaló que para ayudar a liberar espacio para los animales que están llegando, los Centros de Cuidado Animal del Condado de Los Ángeles permanecerán abiertos este domingo, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m., con el fin de fomentar la adopción de los animales que actualmente se encuentran bajo nuestro cuidado.

“Este esfuerzo contribuirá a asegurar que contemos con la capacidad necesaria para albergar y tratar adecuadamente a los animales que están siendo rescatados, los cuales serán distribuidos entre nuestros siete centros de cuidado animal del Condado.

Asimismo, reconoció el apoyo crucial brindado por la Oficina del Fiscal de Distrito, el cual hizo posible la acción llevada a cabo hoy.

“Esta urgencia contrasta marcadamente con la inacción del pasado, cuando las solicitudes de rendición de cuentas se enfrentaban reiteradamente a demoras y se desestimaban los cargos bajo la gestión del exfiscal de distrito George Gascón”.

Sostuvo que el operativo demuestra lo que es posible lograr cuando las distintas agencias trabajan de manera conjunta, con urgencia y determinación, para proteger a los animales vulnerables.

“Nuestro enfoque ahora debe seguir centrado en apoyar el cuidado, la recuperación y la reubicación segura de estos animales, así como en garantizar la rendición de cuentas de cara al futuro”.

El condado de Los Ángeles opera siete centros de cuidado de animales ubicados en Agoura, Baldwin Park, Carson/Gardena, Castaic, Downey, Lancaster y Palmdale; todos ellos desempeñan un papel en el apoyo a este esfuerzo de rescate a gran escala y en el cuidado continuo de los animales dentro del sistema del condado.

Marcia Mayeda, directora del DACC, solicitó la ayuda del público para apoyar el rescate y la rehabilitación de los animales, mediante la adopción o con donaciones a la Fundación para el Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles.

“Contamos con siete centros de cuidado animal en el condado. Cinco de ellos están recibiendo a los animales provenientes de esta situación. Allí serán examinados minuciosamente por veterinarios y personal médico, recibirán los tratamientos que necesiten, vacunas y cualquier tipo de atención que puedan requerir”, afirmó Mayeda.