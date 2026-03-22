Tragedia en New Hampshire: niño de 13 años se quita la vida tras sufrir acoso escolar

Un niño de 13 años, identificado como Josiah Michael Dwinell, falleció tras arrojarse a un río en la comunidad de Alstead, New Hampshire, para quitarse la vida en medio de lo que su familia describe como una situación prolongada de acoso escolar.

De acuerdo con autoridades locales, el menor cayó al río Cold tras un incidente ocurrido el 12 de marzo, lo que activó un amplio operativo de emergencia, reseñó Daily News.

Familia denuncia acoso constante y falta de apoyo

Según relató su tía en Facebook, Shaena Stebbins, el niño enfrentaba burlas constantes tanto en la escuela como en el autobús escolar, lo que deterioró gravemente su salud mental.

El menor había sido adoptado por su abuela tras la muerte de su madre, Amber Dwinell, ocurrida en 2021.

Pese al apoyo familiar, la tía aseguró que el niño sentía que no recibía ayuda fuera del hogar. “Se pasó por alto su salud mental”, expresó en redes sociales.

Buscó ayuda antes de la tragedia

La familia indicó que Josiah acudió en varias ocasiones a centros médicos en busca de ayuda debido al deterioro de su estado emocional.

Sin embargo, según sus allegados, el acoso persistente terminó por sobrepasarlo.

“El día que regresaba en el autobús decidió que ya no podía soportarlo más”, relató su tía.

Equipos de emergencia, incluidos bomberos y servicios médicos, respondieron al incidente, pero no lograron salvarlo. El caso es investigado por autoridades estatales.

La comunidad ha reaccionado con una ola de apoyo hacia la familia. Se ha impulsado una campaña con una cinta de color turquesa y morado con el mensaje “nunca estás solo”, símbolo de concienciación sobre el suicidio.

El distrito escolar Fall Mountain Regional School District expresó su pesar y activó servicios de apoyo psicológico para estudiantes y personal.

Vigilia y llamado a la concienciación

Familiares y residentes han organizado una vigilia con velas para el 29 de marzo en honor al menor, recordado como un joven alegre y querido.

Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o pensamientos suicidas, en Estados Unidos puedes llamar o enviar un mensaje al 988, la Línea de Prevención del Suicidio, disponible las 24 horas.

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