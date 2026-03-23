Helicóptero se estrella contra el techo de un almacén en Florida; hay dos muertos

Dos personas murieron este lunes luego de que un helicóptero se estrellara contra el techo de un almacén en Boynton Beach, al sur de Florida, informaron autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), cuando la aeronave impactó directamente contra la estructura del edificio, ubicado a unos 90 kilómetros al norte de Miami.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el helicóptero involucrado era un modelo Robinson R44. Tras el impacto, parte de los restos quedaron visibles sobresaliendo del techo del almacén, según imágenes aéreas difundidas por medios locales.

BREAKING: Helicopter crashes into a building in Boynton Beach, Florida, tearing through the roof. Fire crews on scene. pic.twitter.com/MGOx5Tgpy3 — Resist Wire (@ResistWire) March 23, 2026

Elementos del Departamento de Policía de Boynton Beach y equipos de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia cerca del mediodía.

“A su llegada, encontraron el helicóptero dentro de la estructura, tras haber atravesado el techo”, indicaron las autoridades en reportes preliminares.

La FAA confirmó que, junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), iniciará una investigación para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las víctimas ni las posibles fallas mecánicas o condiciones que provocaron el accidente, en tanto, las autoridades instan a los conductores a evitar la zona y buscar rutas alternativas.

Este hecho ocurre un día después de otro accidente aéreo en el Aeropuerto LaGuardia, donde un avión colisionó con un vehículo de bomberos, causando la muerte del piloto y copiloto, en un incidente que también permanece bajo investigación.

Autoridades federales han reiterado que ambos casos serán analizados de manera independiente para esclarecer responsabilidades y prevenir futuros accidentes.

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