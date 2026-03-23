Horóscopo: qué será de tu semana del 23 al 28 de marzo de 2026

Las predicciones de Kirón le dicen a cada signo del zodiaco lo que le espera en el amor, el dinero y la suerte para la semana del 23 al 28 de marzo de 2026.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Etapa de mayor sensibilidad y apertura. Esto favorece la comunicación y los vínculos. Trate de fluir con sus emociones y… ¡déjese llevar!

DINERO: Enfocado en concluir asuntos pendientes. No es momento de nuevos negocios. Finalice sus tareas y cierre ciclos.

CLAVE DE LA SEMANA: Céntrese en la resolución de trámites antiguos.

Tauro

AMOR: Periodo ideal para cerrar ciclos afectivos que ya no aportan lo esperado. Analice sus vivencias; llegará a conclusiones. Paz interior.

DINERO: El trabajo en red será fundamental para su crecimiento. Escuche las sugerencias de sus amigos. Aportan pistas valiosas.

CLAVE DE LA SEMANA: Fortalezca los vínculos sociales estratégicos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Etapa de apertura social y transformación. Disfruta de salidas compartidas, pero con poca intimidad. Conoce personas ajenas a su círculo.

DINERO: Éxito en objetivos a largo plazo. El esfuerzo sostenido rinde frutos. Tenga más disciplina en sus tareas diarias.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea muy constante con sus proyectos en marcha.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Será sostén del núcleo familiar, lo que genera cierta rigidez en la relación de pareja. Evite el agotamiento por un exceso de tareas.

DINERO: Metas claras y deseos de innovar. Únase a personas con iniciativa e incorpore recursos novedosos sin demora.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegar responsabilidades familiares será buena decisión.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Tendencia a idealizar a su pareja. Demuestre con libertad lo que siente pero dése tiempo para conocer al otro en profundidad.

DINERO: Invertirá con buenos rendimientos. Lea la letra chica de los contratos. Anticipe riesgos antes de arriesgar capital.

CLAVE DE LA SEMANA: Actúe con extrema prudencia legal y financiera.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Pasiones sin control. Debe evitar pensamientos tóxicos o sospechas infundadas. Libere sus vínculos de influencias negativas.

DINERO: El trabajo en equipo será su mayor fortaleza. Busque socios que lo complementen. Relaciones públicas exitosas.

CLAVE DE LA SEMANA: Un entorno equilibrado lo hará más productivo.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Etapa de feliz armonía, cuidados mutuos y permanente amabilidad. Si hace una crítica, que sea con delicadeza. La generosidad es su guía.

DINERO: Alta demanda laboral que exige tareas simultáneas. Organice su agenda para evitar estrés por agotamiento.

CLAVE DE LA SEMANA: El orden será su mejor herramienta de éxito.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Estará algo inmerso en la rutina, pero tranquilo. Aproveche esta etapa para ordenar su mundo interno. Cada afecto ocupa su lugar justo.

DINERO: Creciente liderazgo. Motiva en forma positiva a sus colaboradores, además de aportar ideas novedosas al grupo.

CLAVE DE LA SEMANA: Enseñe con el ejemplo y motivará a los demás.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Plenitud, romanticismo y gran iniciativa. El contacto con gente joven renueva su energía. Es un momento ideal para proyectos compartidos.

DINERO: Estabilidad laboral. Aunque la rutina lo aburra, le permite consolidar sus bases. Los ingresos se mantienen fijos.

CLAVE DE LA SEMANA: Aprovechar la seguridad para planificar el futuro.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Protegido y contenido por su entorno íntimo. Sin ganas de conocer gente nueva. Disfrute de este ciclo de bienestar familiar.

DINERO: Intensifique su búsqueda laboral. Podrá hacer varias tareas a la vez. Se multiplican los caminos profesionales.

CLAVE DE LA SEMANA: Explore el mundo exterior, hay mucho por descubrir.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Su mente está dispersa, atenta a preocupaciones ajenas al romance. Conversar sobre sus sentimientos aliviará la tensión.

DINERO: Progreso económico lento pero constante. Para dar forma a sus proyectos debe trabajar duro. Evite cambios bruscos.

CLAVE DE LA SEMANA: Busque refugio en una sincera amistad.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Dejará que el otro tome la iniciativa en la relación. Buscará estabilidad y contención. Muy atento a las necesidades de su pareja.

DINERO: Excelente para iniciar negocios o cambiar de empleo. Seguro en dar pasos que antes temía. Proyectos académicos avanzan.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe en su capacidad para improvisar.