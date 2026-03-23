Kim Jong-un es reelegido jefe de Estado de Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong-un, fue reelegido como presidente del Comité de Asuntos de Estado, el cargo más alto del principal órgano de orientación política del país, creado en 2016 y considerado la máxima autoridad en Corea del Norte, según informó este lunes (23.03.2026) la agencia estatal de noticias KCNA.

La reelección se produjo la víspera durante la primera sesión de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Suprema, en Pyongyang, tras las elecciones parlamentarias de mediados de marzo.

Se trata del tercer mandato consecutivo de Kim al frente del Comité de Asuntos Estatales. El líder del hermético régimen también ejerce como secretario general del Partido de los Trabajadores.

La sesión inauguró los trabajos de la 15ª legislatura del Parlamento norcoreano, un organismo de mera formalidad que simplemente ratifica las decisiones de Kim y el partido.

La asamblea, que suele durar dos días, también prevé debatir la implementación del plan quinquenal de desarrollo económico aprobado en el 9º Congreso del partido celebrado en febrero, así como posibles revisiones de la Constitución.

Reforma constitucional

Entre los temas que podrían abordarse figura la eventual incorporación formal a la Constitución de la doctrina impulsada por Kim de considerar a Corea del Sur como un “Estado hostil”.

La posible reforma constitucional podría consolidar la doctrina impulsada por Kim de que las dos Coreas son “dos Estados hostiles entre sí”.

Aunque medios estatales ya señalaron en 2024 que esta postura había sido incorporada a la Constitución, su potencial formalización por el nuevo Parlamento supondría un golpe a los gestos conciliadores hacia Pyongyang de la actual Administración surcoreana de Lee Jae-myung.

En la nueva composición del Comité de Asuntos Estatales no figura la miembro Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder, según la lista publicada por la KCNA.

La ausencia, sin embargo, puede estar relacionada con su ascenso anunciado el mes pasado a directora del Departamento de Asuntos Generales del Comité Central del partido, un puesto que estrecha sus contactos con el mandatario.