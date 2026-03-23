Terence Crawford revela si se habría retirado igualmente si perdía contra el Canelo Álvarez

El mundo del boxeo continúa analizando las repercusiones del enfrentamiento entre dos de los mejores libra por libra de la actualidad. Tras los eventos del año pasado, surge la interrogante sobre el futuro profesional del peleador de Nebraska ante un resultado adverso. Según sus propias declaraciones, el camino de Terence Crawford en el deporte no dependía exclusivamente del desenlace de aquel combate en una categoría de peso distinta.

En una entrevista reciente concedida al podcast The PorterWay, el campeón estadounidense abordó con total franqueza sus planes de jubilación deportiva. Terence Crawford explicó que su mentalidad antes de subir al ring contra el mexicano ya estaba enfocada en el cierre de un ciclo exitoso.

La decisión de colgar los guantes es un proceso que el atleta ha meditado considerando su legado y su integridad física tras años de competencia.

When Terence Crawford LAUGHED at Shannon Sharpe after he told him Ryan Garcia would BEAT him in a boxing match 💀



Shannon: “Ryan said he beat you”



Crawford: “huh?”



Shannon: “actually he said he beat the “ish” out of you”



Crawford: “😂😂😂😂.. that’s good for him” pic.twitter.com/fYwl5DYdG8 — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) March 22, 2026

“Para ser honesto, incluso si perdía, creo que me habría retirado de todas formas”, afirmó Terence Crawford durante la charla con Shawn Porter. Estas palabras confirman que el incentivo para aceptar el reto contra Álvarez era la búsqueda de la gloria absoluta y no una necesidad de continuar su carrera.

La mentalidad del campeón ante el final de su carrera

La trayectoria de este deportista se ha caracterizado por una disciplina férrea y una lectura impecable del negocio boxístico a nivel mundial. Al reflexionar sobre sus motivaciones, Terence Crawford señaló que ya ha alcanzado todos los objetivos que se propuso desde sus inicios en el gimnasio. Para él, competir en las 168 libras representó el desafío final para demostrar su capacidad técnica ante una oposición físicamente superior.

WBC champion Ryan Garcia calls out retired Terence Crawford, promising "biggest payday of his life" 🥊



Garcia says he'd "literally beat the sht out of" Crawford, calling the former undisputed champ "overrated" and "boring as fck. pic.twitter.com/7r1zk00l7T — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) March 23, 2026

La industria del boxeo suele ver a los campeones intentar extender sus carreras más allá de su plenitud física por motivos económicos o de ego. Sin embargo, el enfoque de Terence Crawford parece ser distinto, priorizando salir del deporte en la cima de sus facultades operativas.

El legado de un peleador histórico en el ring

Más allá de la especulación sobre su retiro, el impacto de sus actuaciones permanece vigente en los rankings de los mejores peleadores de la historia reciente.

Cada movimiento de Terence Crawford es seguido con atención por promotores y fanáticos que esperan verlo en una última gran exhibición antes del adiós. La claridad con la que maneja su futuro profesional demuestra una madurez que pocos atletas logran alcanzar antes de finalizar sus contratos activos.

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