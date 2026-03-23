Lester Martínez se va de frente y advierte al Canelo Álvarez cómo su siguiente rival

El panorama en la división de los pesos supermedianos ha tomado un nuevo matiz tras las declaraciones del actual campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, Lester Martínez, que busca una pelea de gran altura antes de cerrar el 2026.

El boxeador guatemalteco ha manifestado públicamente su intención de enfrentar a los nombres más importantes de la categoría, incluyendo al ex monarca mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez. Esta postura surge en un momento clave donde las unificaciones de títulos son la prioridad para los organismos internacionales.

El pugilista Lester Martínez sostiene que su preparación actual le permite no solo competir, sino aspirar a una victoria clara sobre Saúl Álvarez. Al ser consultado sobre la posibilidad de subir al cuadrilátero contra el tapatío, el centroamericano enfatizó que todo atleta de alto rendimiento debe estar preparado para los desafíos más exigentes. Para el equipo de trabajo del campeón interino, el objetivo final es consolidar un solo soberano dentro de las 168 libras del CMB.

Lester Martinez shares his thoughts on a potential fight with Canelo Alvarez.#MartinezAleem pic.twitter.com/83EQSeiqIi — ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026

La ruta hacia este posible enfrentamiento depende de los resultados de las funciones programadas para el mes de septiembre en Arabia Saudita. Actualmente, la faja de monarca regular pertenece a Christian Mbilli, quien tiene previsto defender su posición en la cartelera denominada “México contra el Mundo”. Si los pronósticos se cumplen y existe un cambio de manos en el título o una defensa exitosa, Lester Martínez aparece como el retador mandatorio para definir al campeón absoluto de la organización.

Preparación técnica bajo el mando de Brian McIntyre

Un factor determinante en la confianza que muestra Lester Martínez es el equipo de entrenadores que respalda su carrera profesional. El boxeador se encuentra trabajando bajo la tutela de Brian “Bomac” McIntyre, reconocido por dirigir la estrategia de figuras que ya han superado anteriormente al mexicano. Esta alianza técnica busca perfeccionar los movimientos defensivos y la potencia de golpeo necesaria para encarar una pelea de campeonato mundial con garantías de éxito.

BoMac goes OFF on Mbilli for ducking Lester Martinez🚨



“How the f*** you going to accept an email belt? You didn’t even fight for this s***. He didn’t even call or try to call Bud out or nothing!”- Bomac pic.twitter.com/gOibIY6wbl — Fight Hub TV (@FightHubTV) March 22, 2026

El atleta guatemalteco reiteró que su enfoque se mantiene en la disciplina diaria y en el estudio de sus potenciales oponentes en la división supermedia. Según sus propias palabras, Lester Martínez se siente en el punto óptimo de su trayectoria para asumir la responsabilidad de un evento de magnitudes internacionales. La seguridad en sus capacidades físicas es el motor que impulsa este llamado a las autoridades del boxeo para gestionar los combates necesarios entre los líderes del ranking.

El camino hacia la unificación del título CMB

La estrategia del equipo de Lester Martínez consiste en forzar los plazos establecidos por el Consejo Mundial de Boxeo para que no existan múltiples campeones en la misma categoría. Al ostentar el título interino, el reglamento le otorga el derecho de buscar la unificación contra quien resulte ganador de los pleitos estelares del mes de septiembre.

Por ahora, el mundo del pugilismo queda a la espera de las confirmaciones oficiales sobre las sedes y los contratos de televisión para estas defensas obligatorias. Mientras tanto, Lester Martínez continúa sus sesiones de entrenamiento de alta intensidad, enfocado en mantener el ritmo que lo llevó a la cima del escalafón.

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