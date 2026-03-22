Evander Holyfield ve ganador a Mike Tyson frente a Floyd Mayweather Jr.

El panorama de las exhibiciones en el boxeo internacional sumó un nuevo capítulo tras las opiniones de una de las figuras más emblemáticas del peso pesado, Evander Holyfield. Todo está listo para un enfrentamiento entre Floyd Mayweather y Mike Tyson y esto ha generado diversas reacciones en el gremio. En este contexto, la perspectiva de los expertos se centra en la diferencia de dimensiones y potencia entre ambos ex campeones.

Recientemente, el legendario Evander Holyfield compartió su análisis sobre este combate de exhibición. Durante una intervención para el medio clockednloaded, el ex monarca de los pesados se inclinó a favor de la fuerza bruta sobre la técnica defensiva. Según su criterio, las condiciones naturales del “Iron Mike” inclinarían la balanza de manera definitiva en el cuadrilátero.

La declaración de Evander Holyfield fue contundente al evaluar el poder de pegada en esta comparación de estilos. “Yo tengo a Tyson; tiene un golpe más fuerte y creo que, si compiten, no va a dejar que nadie lo supere”, afirmó Holyfield.

Detalles de la exhibición en el Congo

Los informes actuales, difundidos inicialmente por personal de TMZ Sports, sugieren que este evento podría formar parte de una gira de Mayweather. Se contempla que el invicto estadounidense realice dos apariciones consecutivas antes de una revancha profesional con Manny Pacquiao. En este cronograma, el duelo contra Tyson se perfila como un atractivo comercial de gran escala para el mercado africano.

A pesar de los años de retiro, Evander Holyfield mantiene una visión clara sobre las capacidades de sus antiguos colegas de profesión. Es importante recordar que Tyson se encuentra cerca de los 60 años y recientemente enfrentó a Jake Paul en noviembre de 2024. Aun con el desgaste propio de la edad y reportes de lesiones menores en los entrenamientos, el favoritismo del “Warrior” se mantiene firme hacia su antiguo rival.

El peso de la historia entre las leyendas

La autoridad con la que habla Evander Holyfield proviene de su propia experiencia enfrentando a Tyson en la década de los noventa. En aquellos encuentros, el mundo fue testigo de batallas que marcaron la historia del deporte por su intensidad y desenlaces inesperados. Esa familiaridad con el estilo de combate de Mike le permite asegurar que su pegada sigue siendo un recurso de cuidado.

Por ahora, el anuncio formal de la pelea entre Mayweather y Tyson sigue pendiente de confirmación oficial por parte de los promotores. No obstante, el respaldo público de Evander Holyfield añade una capa de interés para los aficionados que esperan ver a estos iconos nuevamente bajo las luces. La diferencia de categorías de peso sigue siendo el punto principal de debate en toda la industria del boxeo.

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