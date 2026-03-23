Isis Sio en coma inducido tras sufrir fuerte nocaut en cartelera en San Bernardino

El mundo del boxeo femenino atraviesa un momento de máxima preocupación tras los eventos ocurridos el pasado sábado en California. Durante la pelea inicial de una cartelera organizada por ProBoxTV en el Orange Show Events Center, la joven boxeadora de peso minimosca, Isis Sio, terminó en una situación crítica.

La magnitud del castigo recibido en su pelea, obligó a los servicios de emergencia a intervenir de manera inmediata para preservar la integridad física de la peleadora de 19 años.

La deportista Isis Sio, originaria de Dakota del Sur, se enfrentaba a la invicta Jocelyn Camarillo cuando el combate llegó a su fin de forma abrupta en el primer asalto. Tras recibir una combinación de golpes en la zona de la cabeza, la boxeadora perdió el conocimiento sobre el cuadrilátero. Los paramédicos presentes en el recinto aplicaron los protocolos de urgencia antes de trasladarla en camilla hacia una unidad de cuidados especializados.

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el intercambio, los médicos decidieron que Isis Sio debía permanecer en un coma inducido médicamente. Actualmente se encuentra bajo observación constante en el centro médico Loma Linda University Health, donde el personal especializado monitorea su evolución neurológica. Esta medida busca reducir la actividad cerebral y permitir que el organismo responda al tratamiento tras el trauma recibido.

Comunicado oficial de la organización

La empresa promotora ProBoxTV emitió un mensaje oficial durante la tarde del domingo para actualizar la situación de la atleta. En la publicación, el CEO Garry Jonas y el equipo de trabajo expresaron su solidaridad con la familia de la boxeadora ante este difícil escenario. El reporte confirmó que Isis Sio permanece bajo sedación profunda mientras se esperan nuevos diagnósticos sobre su estado de salud general.

On behalf of CEO Garry Jonas and the entire ProBox family we are praying for a speedy recovery for Isis Sio.



Ms. Sio is currently in a medically induced coma.



Our thoughts are with her and her family at this very difficult time.



Please join us in wishing for a full… — ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026

Este enfrentamiento representaba un reto importante para la carrera de la joven de 19 años, quien debutó profesionalmente en septiembre de 2025. Sin embargo, el desenlace del combate contra Camarillo ha reabierto el debate sobre la seguridad y los emparejamientos en el boxeo rentado. Antes de este incidente en San Bernardino, Isis Sio acumulaba un récord de una victoria y tres derrotas en su corta trayectoria dentro de las cuerdas.

Antecedentes y situación actual en el hospital

La trayectoria reciente de la boxeadora mostraba señales de desgaste físico, pues venía de sufrir otra derrota por la vía rápida apenas en enero. En esta ocasión, el desenlace ocurrió en poco más de un minuto de acción, un tiempo breve, pero con consecuencias severas para la salud de Isis Sio. El equipo médico no ha proporcionado un tiempo estimado para su recuperación, manteniendo un pronóstico reservado por el momento.

Sources tell me that Isis Sio (Jocelyn Camarillo’s opponent) is still in the hospital and it’s a serious situation.



Boxing is a scary game at times. She was knocked out in the 1st round last night and taken out a stretcher.



Everyone please throw some prayers out there 🙏🙏 pic.twitter.com/YZ9GrOtfCe — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) March 22, 2026

La comunidad deportiva permanece atenta a cualquier actualización que provenga del hospital de la Universidad de Loma Linda. El caso de Isis Sio resalta una vez más los riesgos inherentes a las disciplinas de contacto y la importancia de la atención médica oportuna tras un nocaut.

Sigue leyendo:

– Evander Holyfield ve ganador a Mike Tyson frente a Floyd Mayweather Jr.

– Tyson Fury está acabado en el boxeo, según su propio padre

– Carlos Adames defendió con éxito su cetro CMB al vencer a Austin Williams

