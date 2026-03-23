Tyson Fury mantiene su objetivo en pelear contra Anthony Joshua este año

El escenario de los pesos pesados vuelve a agitarse tras las recientes declaraciones de uno de sus principales protagonistas. El británico Tyson Fury, ha reafirmado su intención de concretar el esperado enfrentamiento contra su compatriota Anthony Joshua, a pesar de los altibajos que ambos han enfrentado en sus trayectorias recientes.

Actualmente, Tyson Fury se encuentra en una fase de preparación intensa para su próximo compromiso sobre el cuadrilátero. El púgil tiene programado un combate contra Arslenbek Makhmudov para el 11 de abril, una prueba que servirá para medir su estado de forma antes de buscar metas mayores. El objetivo principal del boxeador sigue siendo demostrar que la jerarquía en el Reino Unido aún le pertenece frente a cualquier otro contendiente de peso.

A pesar de los intentos fallidos de negociación en el año 2021, el interés por esta pelea no ha disminuido con el paso del tiempo. En aquel entonces, diversos compromisos contractuales impidieron la unificación de los cuatro cinturones, pero hoy el contexto es distinto. Según Tyson Fury, el enfrentamiento contra Joshua sigue siendo la cita más relevante del deporte actual, por encima de cualquier otra combinación posible en la división máxima.

Is 2026 the year we finally see Anthony Joshua vs Tyson Fury?🤩 pic.twitter.com/NEi8u509li — BoxingScene.com (@boxingscene) March 23, 2026

Antecedentes y situación actual de los contendientes

La carrera de Anthony Joshua ha experimentado cambios significativos tras sus enfrentamientos contra Oleksandr Usyk y Daniel Dubois. Recientemente, se ha visto al ex campeón entrenando en Ucrania, lo que ha generado múltiples hipótesis sobre su condición física y mental tras eventos personales complejos.

El promotor Eddie Hearn ha intentado mantener la cautela respecto a los rumores de un regreso inmediato a las grandes carteleras. Sin embargo, la presión mediática y el deseo expresado por Tyson Fury colocan el tema nuevamente en la agenda principal de las promotoras. La victoria del “Rey de los Gitanos” ante Makhmudov es el requisito indispensable para que las conversaciones formales puedan retomarse durante la segunda mitad del presente año.

‼️ Eddie Hearn sounds off on Tyson and John Fury’s split‼️



“I hate to see that!!! I hate to see that especially father and son speaking publicly!”- Eddie Hearn pic.twitter.com/APB508N2Sz — Fight Hub TV (@FightHubTV) March 20, 2026

Impacto del posible combate en la industria del boxeo

La relevancia de este choque de estilos va más allá de los títulos que puedan estar en juego en ese momento. Se trata de un fenómeno comercial que atrae patrocinadores de escala mundial y sedes interesadas en albergar eventos de alto impacto turístico.

La expectativa crece conforme se acercan las fechas clave del calendario boxístico de 2026. Los analistas coinciden en que, aunque existen obstáculos logísticos y deportivos, la voluntad de Tyson Fury de concretar el pleito es el factor que podría finalmente destrabar las negociaciones.

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