Tres signos del zodiaco son “los mejores amantes” y uno es inolvidable

Ser un buen amante pudiera estar determinado por las estrellas. De acuerdo con una astróloga, existen tres signos del zodiaco que son “los mejores” en las relaciones íntimas.

“Nuestros signos astrológicos pueden tener repercusiones en nuestro comportamiento en la vida cotidiana, ¡pero también en nuestras relaciones más íntimas!” dijo Susan Taylor, astróloga de Astrofame, en un artículo.

Reveló que en este rubro destacan Tauro, Libra y Escorpio y explicó por qué.

1. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Como signo regido por Venus, el planeta del amor, Tauro es el amante más talentoso. Pasar una noche con él puede ser “sensual y magnético”.

“Es un signo muy gentil que ama tomarse su tiempo y realmente saborea cada momento glorioso”, dijo Taylor.

Los nativos del toro zodiacal suelen ser generosos y les encanta hacer sentir especial a su pareja en el dormitorio.

“Tauro es un gran fanático de crear anticipación y le encanta crear el ambiente antes de que las cosas se calienten”, comentó la astróloga.

Como signo de tierra, aprecia los enfoques clásicos y es capaz de generar una conexión más que profunda.

2. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra es otro signo gobernado por Venus, de manera que no es raro que también emane sensualidad y necesite pasión para sentirse vivo.

Taylor comentó que “son amantes elegantes y sofisticados, y su misión es crear una experiencia inolvidable para su pareja”.

Pasar una noche con un Libra no decepciona ya que es un signo que, al igual que Tauro, es generoso y hace lo posible porque su pareja se sienta querida.

De hecho, dice la astróloga, los Libra son quienes más exploran su lado romántico y traen a la realidad tus fantasías.

3. Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

En la astrología moderna, Escorpio es el signo que rige los órganos sexuales, de manera que son excelentes parejas en el amor.

“En la pasión, se entregan por completo al momento y les encanta mantener las cosas emocionantes y frescas”.

No obstante, la astróloga dice que los Escorpio pueden ser celosos y posesivos incluyendo las relaciones íntimas. “Este signo de agua nunca hace las cosas a medias y, en el amor, se entrega al 100%” remarcó Taylor.

Y es que, al ser tan profundo, tiende a buscar una conexión intensa.

¿Qué mujeres y hombres son los mejores amantes del zodiaco?

Para la astróloga, el mejor amante del zodiaco depende también del género.

En cuanto a las mejores amantes mujeres dijo que las Tauro encabezan el listado.

“Con ellas, cada encuentro es una delicada mezcla de ternura y dulces palabras” pero cuando están en el acto, se entregan por completo y satisfacen todos los deseos de su pareja.

En hombres, el mejor amante es Escorpio al ser reconocido como el más apasionado y con las mejores cualidades románticas.

“Son fogosos, atentos, sensuales y aventureros”, además no ocultan que les encanta el romance.

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