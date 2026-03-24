Condenan a mujer británica y a sus dos hijos por asesinar a un hombre mientras grababan el crimen

Una madre, su hijo y su hija fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de un hombre que fue apuñalado en la puerta de su casa mientras uno de ellos lo grababa con Snapchat.

Paul Scott, de 37 años, fue atacado en su domicilio en Peridot Close, Blackburn, el 22 de junio por Liam Donlin, mientras su hermana Amie Clegg grababa el apuñalamiento, considerado una “venganza”, según informó la policía de Lancashire.

Donlin, de 25 años, Clegg, de 22, y su madre, Joanne Maxwell, de 44, fueron declarados culpables de asesinato por un jurado en el Tribunal de la Corona de Preston tras un juicio de 13 días.

Maxwell recibió una pena mínima de 23 años, Donlin una de 26 y Clegg una de 20.

El trío, todos residentes de Lynwood Avenue, Darwen, planearon el ataque como “venganza” después de que el Sr. Scott interviniera en una discusión en la que estaba involucrada Maxwell, según la policía.

Armados con cuchillos, se dirigieron a la casa del Sr. Scott, donde Clegg lo atrajo hacia la puerta principal. Luego, se apartó y comenzó a filmar mientras él abría la puerta y Donlin lo apuñalaba en el corazón.

Antes del asesinato, Clegg y Maxwell habían enviado mensajes a conocidos amenazando al Sr. Scott y a los implicados en el altercado.

Donlin, quien había salido de prisión poco antes del asesinato, también envió mensajes de voz diciendo que iba a “atacar, matar y descuartizar a los responsables de agredir a su madre”, según informó la Fiscalía.

La policía recibió un informe del servicio de ambulancias indicando que el Sr. Scott no respondía en su domicilio el 22 de junio. Fue declarado muerto en el lugar.

Clegg, una pariente lejana del Sr. Scott, había llamado al servicio de ambulancias, mintiendo sobre su nombre y el de su hermano. Les dijo que no sabía en qué dirección se encontraba ni cómo el Sr. Scott había sufrido las heridas.

La policía declaró que, mientras la operadora les guiaba en la reanimación, la mujer les dijo que el Sr. Scott “ya estaba muerto y que no sabía qué quería la operadora que hiciera por él”.

Se recuperaron dos cuchillos del lavabo del Sr. Scott y un tercer cuchillo del coche en el que viajaban los tres. Posteriormente, se encontró sangre del Sr. Scott en uno de los cuchillos del lavabo.

Los hermanos y su madre fueron arrestados y acusados ​​de asesinato. Donlin se declaró culpable de homicidio involuntario y posesión de arma blanca, y no culpable de asesinato. Maxwell y Clegg se declararon no culpables de asesinato.

Tras el juicio, un jurado los declaró culpables de asesinato a los tres, mientras que Maxwell y Clegg también fueron declarados culpables de posesión de arma blanca.

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