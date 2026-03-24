Cuatro signos del zodiaco se preparan para un romance de primavera

Cuatro signos del zodiaco están destinados a vivir historias de amor intensas, inesperadas y transformadoras en primavera.

Esta estación, que comenzó el 20 de marzo y se extenderá hasta el 20 de junio con el solsticio de verano, llegó con una energía renovadora y profundamente romántica.

Según la astrología, es una temporada donde las emociones florecen, los corazones se abren y las relaciones amorosas cobran un nuevo significado.

Si tu signo es Tauro, Leo, Capricornio o Acuario, prepárate porque el universo tiene planes especiales para tu vida sentimental.

1. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro llega a esta primavera tras un periodo de desgaste emocional.

La falta de motivación y energía comienza a transformarse con la llegada de una nueva relación amorosa, dice el horóscopo primaveral del sitio Thought Catalog.

El amor será su principal fuente de impulso. Aunque al inicio pueda parecer algo pasajero, este romance tiene el potencial de superar todas sus expectativas.

Tauro, evita caer en dependencia emocional y disfruta el proceso con equilibrio, recomienda tu horóscopo.

2. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo, regido por el Sol, siempre destaca en el amor, pero esta primavera trae una sorpresa: el regreso de alguien importante de su pasado.

Este romance se sentirá como una chispa que vuelve a encenderse después de haber estado apagada.

Según predicciones, la emoción será inevitable, y aunque sorprendente, en el fondo sabrás exactamente de quién se trata. Leo, permítete sentir, pero sin idealizar el pasado, recomendaron los astrólogos.

3. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, conocido por su enfoque en el trabajo y la autosuficiencia, ha evitado el amor. Sin embargo, la primavera cambiará todo.

Después de meses de altibajos emocionales, este signo encontrará en el amor una distracción necesaria y revitalizante.

Lo “curioso” es que llegará justo cuando menos lo busca, dijo horóscopo. Si eres Capricornio, el consejo que te brindan tus predicciones es bajar la guardia y permitir que alguien se acerque a ti,

4. Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario es conocido por su espíritu libre y desapego emocional. Sin embargo, esta primavera vivirá algo completamente distinto. Este romance podría marcar un antes y un después en su vida.

Aunque representa un riesgo emocional, también es una oportunidad única de experimentar el amor de una forma más profunda, según comentó el horóscopo.

¿Qué significa la primavera en términos astrológicos?

La primavera es sinónimo de nuevos comienzos. En astrología, este periodo está influenciado por el inicio del ciclo zodiacal con Aries, lo que impulsa la acción, la pasión y la valentía en el amor.

Esta temporada no solo despierta emociones dormidas, sino que también invita a tomar riesgos en el ámbito sentimental, explican los astrólogos.

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