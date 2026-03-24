Hallan a más de 200 migrantes dentro de la caja de un tráiler en Veracruz pidiendo ayuda

Las autoridades mexicanas encontraron el lunes a 229 migrantes hacinados en la parte trasera de un camión que circulaba por el estado de Veracruz. Este es el primer caso de este tipo en meses, lo que indica un posible repunte de la migración desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia.

José Manuel Pozos, subsecretario de Gobierno del estado, declaró que encontraron a los migrantes atrapados en un camión reportado como robado, luego de que comenzaran a pedir ayuda en un depósito vehicular. La mayoría de los migrantes provenían de Centroamérica, 17 eran menores de edad y varios presentaban deshidratación, agregó.

Veracruz es uno de los estados que históricamente han sido utilizados por grandes cantidades de migrantes para llegar a Estados Unidos, y donde son víctimas de cárteles y otros grupos criminales. A menudo son transportados hacinados en camiones en condiciones peligrosas para evadir a las autoridades mientras son traficados hacia el norte.

Sin embargo, dado que la migración hacia el norte se ha desplomado desde que Trump asumió la presidencia, estos casos son cada vez más escasos.

Gritos de auxilio

Un empleado del depósito vehicular de Xalapa, donde fue llevado el camión, declaró a The Associated Press que el remolque había sido detenido a unos 45 kilómetros al sureste de la ciudad y que, horas después de llegar al depósito, los trabajadores comenzaron a escuchar gritos y golpes provenientes del interior.

Al darse cuenta de que había personas encerradas dentro, llamaron a los servicios de emergencia para que abrieran el vehículo, dijo el trabajador, quien solicitó el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente.

Por la tarde, los migrantes fueron trasladados del depósito vehicular en autobuses de la policía estatal, pero la policía de Veracruz no informó adónde los llevaban. Generalmente, los migrantes indocumentados son entregados a la agencia de inmigración de México.

Otros casos que resultaron en tragedias

A lo largo de los años, los traficantes de migrantes han utilizado todo tipo de vehículos para transportar extranjeros a través de México, generalmente en condiciones precarias, con hacinamiento y en riesgo de muerte, como ocurrió en un accidente mortal en el sur de México en 2021, o cuando 53 migrantes fallecieron tras ser abandonados dentro de un camión en San Antonio, Texas, en 2022. Dos traficantes fueron posteriormente condenados a décadas de prisión por ese incidente.

En muchas ocasiones, los remolques se modifican especialmente para el contrabando de personas, con compartimentos ocultos para evitar inspecciones. Incluso se han utilizado ambulancias falsas para evadir los controles.

Los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2025 cayeron al nivel anual más bajo desde principios de la década de 1970, según estadísticas federales internas obtenidas por CBS News.

Si bien los niveles de migración se desplomaron el año pasado, la migración hacia el norte parece estar repuntando lentamente. Este año, albergues en el sur de México informaron a AP que, además de recibir a extranjeros no mexicanos deportados por Trump, han comenzado nuevamente a acoger a centroamericanos que se dirigen al norte, aunque en cantidades muy reducidas.

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