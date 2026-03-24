La NASA invertirá $20 mil millones de dólares para construir una base de investigación en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) retomará su conquista del espacio y, como parte de un ambicioso proyecto, dio a conocer una inversión de $20 mil millones de dólares destinada a construir una base de investigación en la superficie de la Luna.

Ante la presión ejercida por China al anunciar hace unos meses su objetivo de enviar astronautas a la Luna para 2030, la NASA optó por modificar un proyecto que lleva desarrollando desde hace años.

En 2018, la agencia estadounidense presentó una propuesta dirigida a montar una estación espacial sobre la órbita del satélite natural de la Tierra, esto con el objetivo de llevar a cabo investigaciones científicas y también de contar con una especie de parada intermedia para las misiones estadounidenses dirigidas a volver a pisar la superficie lunar.

Sin embargo, con el nombramiento de Jared Isaacman como administrador de la NASA efectuado en enero, y al ver en riesgo de que Estados Unidos pudiera perder el liderazgo en la carrera por la conquista del espacio, el ex astronauta de Nueva Jersey presentó el nuevo proyecto como parte del evento “Ignition”.

“En realidad, no debería sorprender a nadie que estemos pausando el proyecto Gateway en su formato actual y centrándonos en la infraestructura que respalda las operaciones sostenidas en la superficie lunar”, indicó.

La NASA pretende cerrarle el paso a China en la carrera para conquistar el espacio. (Crédito: John Raoux / AP)

Asimismo, anticipó que para concretar el objetivo de contar con una base estadounidense en la Luna se recurrirá al reaprovechamiento de varios equipos tecnológicos utilizados a lo largo del tiempo en otras misiones espaciales.

“A pesar de algunos de los desafíos reales relacionados con el hardware y los plazos, podemos reutilizar equipos y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos del programa, tanto en superficie como en otros ámbitos”, subrayó.

Bajo dicho enfoque, todo está casi listo para la próxima semana se produzca el lanzamiento del cohete Artemis II SLS, en el cual viajarán cuatro astronautas para cumplir con una misión de 10 días alrededor de la Luna y después de ello retornar.

“A medida que avanzamos, tenemos previsto lanzar Artemis III en 2027 para probar el funcionamiento integrado de Orion y uno o ambos módulos de aterrizaje lunar en órbita terrestre.

Lo que aprendamos de esa misión nos dará, idealmente, la confianza necesaria para comenzar los intentos de alunizaje, empezando con Artemis IV en 2028”, detalló Isaacman.

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