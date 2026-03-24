Los signos del zodiaco con el corazón más frío, pero aman con intensidad

Cada signo del zodiaco tiene una reputación que le precede.

En el mundo del amor, algunos son conocidos por entregarlo todo desde el principio, sin embargo, otros destacan por tener un corazón de hielo.

Y no es que se resistan a amar, de hecho, cuando lo hacen son tan apasionados como un volcán en erupción.

Así lo describe la astróloga Marisa Vizcaíno del sitio de predicciones Astrocentro.

“Hay signos que, por su naturaleza elemental o por la influencia de sus planetas regentes, construyen una armadura protectora alrededor de su alma” dijo en un artículo.

Explica que esta apariencia gélida corresponde a su necesidad de proteger su “tesoro más grande” que es su corazón.

La astróloga, con más de 20 años de experiencia en los análisis de cartas astrales, señala que estos signos son Capricornio, Escorpio, Acuario y Virgo.

Las razones, depende de las características de cada uno de ellos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio es el ejemplo perfecto de fortaleza emocional. Regido por Saturno, este signo valora la disciplina, la responsabilidad y la estabilidad.

De acuerdo con la astróloga, prefiere las relaciones serias y duraderas, demuestra amor con acciones, no palabras, es leal y protector.

Detrás de su apariencia seria, Capricornio es profundamente afectuoso. Su amor es constante, paciente y construido para resistir el paso del tiempo.

“Si eres Capricornio, sabrás que cuando entregas tu corazón, lo haces para siempre” comentó.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio es uno de los signos más incomprendidos del zodiaco. Regido por Plutón, representa la transformación, la profundidad y el misterio.

Ama con intensidad total, busca conexiones profundas y es extremadamente leal. Escorpio no se entrega fácilmente porque su amor es todo o nada.

Pero cuando lo hace, crea vínculos poderosos e inolvidables. La astróloga dijo: “entregas tu alma y esperas lo mismo a cambio, sin medias tintas”.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario es conocido por su naturaleza distante y su enfoque intelectual de la vida.

Regido por Urano, este signo prioriza la libertad y la originalidad.

Expresa el amor valorando una conexión mental, pero necesita espacio personal; por eso rechaza las relaciones posesivas.

“No buscas fusionarte con tu pareja, sino crecer juntos manteniendo su independencia”, dijo Vizcaíno.

Aunque parezca desapegado, Acuario ama de forma genuina y leal. Su amor es libre, auténtico y profundamente respetuoso.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo puede parecer crítico o distante, pero en realidad es uno de los signos más dedicados en el amor.

Está regido por Mercurio, lo que lo hace analítico y observador.

Este signo expresa amor a través de acciones, cuida cada detalle, es práctico y servicial. Virgo demuestra su amor en lo cotidiano.

Su entrega es silenciosa, pero constante y profundamente significativa. Amarlo “requiere paciencia, atención y dedicación” dijo la astróloga.

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