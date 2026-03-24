Madre de Utah secuestró al “bully” de su hijo autista y se negó a dejarlo ir hasta que se disculpara

Una mujer de 40 años de Utah fue imputada por delitos graves tras presuntamente secuestrar a un niño de 11 años al que acusaba de acosar a su hijo, en un caso ocurrido en Provo.

La acusada, Shannon Marie Tufuga, enfrenta cargos de secuestro de menor y abuso infantil agravado, según documentos judiciales reseñados por el Daily News.

Habría obligado al niño a subir a su vehículo

De acuerdo con la acusación, el incidente ocurrió el 17 de septiembre de 2025, cuando Tufuga recorría la ciudad buscando al supuesto agresor de su hijo, quien, según explicó en redes sociales, se encuentra dentro del espectro autista.

Al encontrar al menor mientras este circulaba en bicicleta, la mujer habría detenido su vehículo y lo obligó a subir.

Según las autoridades, Tufuga trasladó al niño hasta su vivienda sin el consentimiento de sus padres y lo forzó a disculparse con su hijo.

A pesar de la disculpa, la mujer habría amenazado al menor, incluyendo advertencias de violencia por parte de su esposo y comentarios intimidatorios sobre su bicicleta.

Posteriormente, lo llevó de regreso a su hogar.

El caso señala que el menor sufrió un fuerte impacto emocional tras el incidente, desarrollando ansiedad y cambios significativos en su rutina diaria.

Proceso judicial en curso

No está claro cómo las autoridades tomaron conocimiento del caso meses después, pero la acusada deberá presentarse ante las autoridades del condado antes del 30 de abril para su procesamiento.

De ser hallada culpable del cargo de secuestro, un delito grave de segundo grado, podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua.

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