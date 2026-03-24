Madre de Wisconsin acusada de dejar morir a su hija epiléptica en una bañera sucia

Una mujer de Wisconsin fue acusada de graves delitos tras la muerte de su hija de cinco años, quién falleció sola dentro de una bañera.

La acusada, Katelyn M. Nardi, de 27 años, enfrenta cargos de homicidio imprudente en primer grado y negligencia infantil con resultado de muerte por el fallecimiento de Oakley Taylor Nardi, reseñó el medio Law&Crime.

Menor habría sido dejada sola en la bañera

Según documentos judiciales, el hecho ocurrió el 22 de octubre de 2025, cuando la niña, que padecía epilepsia, manifestó sentirse mal y pidió tomar un baño.

La madre habría comenzado a bañarla, pero luego salió del baño durante varios minutos. Al regresar, encontró a la menor inconsciente dentro de la bañera.

Durante la audiencia preliminar, los fiscales afirmaron que la menor fue dejada en condiciones peligrosas, incluyendo una bañera sucia, y que existía conocimiento previo del riesgo debido a su condición médica.

Además, se indicó que la niña no habría recibido su medicación para la epilepsia conforme a lo prescrito, pese a advertencias médicas sobre el peligro de dejarla sola en el agua.

Antecedente de otra muerte infantil

Uno de los elementos más impactantes del caso es que otra hija de la acusada, de cinco meses, falleció en 2023 mientras dormía.

La fiscalía argumentó que este antecedente refuerza la gravedad de las acusaciones actuales.

El abogado defensor sostuvo que se trata de un hecho trágico, pero rechazó la interpretación de la fiscalía de que hubo un desprecio deliberado por la vida de la menor.

Nardi permanece bajo custodia en la cárcel del condado con una fianza de $150,000 dólares. En caso de ser liberada, tendría prohibido tener contacto con menores o salir del estado.

Está previsto que comparezca nuevamente ante el tribunal el próximo 31 de marzo.

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