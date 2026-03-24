NTSB revela posible causa que impidió activar sistema de alerta en LaGuardia y evitar fatal accidente

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), informó que la falta de un transpondedor en un camión de bomberos impidió que se activara el sistema de alerta en pista del Aeropuerto LaGuardia, lo que pudo haber evitado la colisión fatal con un avión de Air Canada.

El accidente, ocurrido la noche del domingo, dejó dos muertos —el piloto y el copiloto— y decenas de heridos, luego de que la aeronave impactara al aterrizar contra el vehículo de emergencia que cruzaba la pista.

Aunque las autoridades no han divulgado aún la identidad de los fallecidos, los medios locales indican que estos son Antoine Forest, de 30 años y originario de Coteau-du-Lac (Quebec), y MacKenzie Gunther.

Forest fue contratado por Air Canada en 2022, y antes acumuló experiencia en Exact Air y Air Sanguenay. La ciudad de Coteau-du-Lac lamentó la muerte del joven piloto y expresó sus condolencias a su familia en un mensaje en las redes sociales.

Mientras, Gunther se graduó en 2023 del Instituto Politécnico Seneca de Toronto, donde estudió Tecnología Aeronáutica, comenzando de inmediato su carrera de piloto profesional.

En tanto, la presidenta de la NTSB explicó en conferencia de prensa que el sistema ASDE-X, diseñado para detectar conflictos en superficie, no generó ninguna alerta debido a que el camión no contaba con el equipo necesario para ser identificado por los radares.

“Los controladores necesitan saber qué hay frente a ellos en todo momento, ya sea en el aire o en tierra”, afirmó Homendy, quien subrayó que, aunque el uso de transpondedores en vehículos terrestres no es obligatorio, su implementación podría mejorar significativamente la seguridad.

NTSB Chair @JenniferHomendy on on LaGuardia Airport plane crash: "We rarely if ever investigate a major accident where it was one failure…There are multiple…layers of defense built in to prevent an accident. When something goes wrong, that means many, many things went wrong." pic.twitter.com/g7OjND9tFy — CSPAN (@cspan) March 24, 2026

Fallas en sistema y decisiones en segundos

De acuerdo con la investigación preliminar, la torre de control autorizó al camión a cruzar la pista apenas 20 segundos antes de la colisión, cuando el avión descendía a unos 30 metros de altura. En ese breve margen, los controladores emitieron advertencias urgentes para detener el vehículo, pero no está claro si los bomberos lograron escucharlas o reaccionar a tiempo.

La NTSB indicó que aún no ha entrevistado a los ocupantes del camión ni ha analizado las grabaciones de las cajas negras del avión, por lo que evitó adelantar conclusiones sobre responsabilidades. El sistema de alerta tampoco se activó por la cercanía entre ambos vehículos, lo que limitó la capacidad de reacción automatizada. Investigadores buscan determinar si hubo fallas de comunicación o factores adicionales, como la carga de trabajo en la torre de control.

En el momento del accidente, dos controladores se encontraban de turno, una práctica habitual durante horarios nocturnos. Homendy pidió evitar señalamientos prematuros hacia el personal, al describir el entorno como uno de alta presión operativa.

IN CASE YOU MISSED IT: Watch the NTSB's 2nd media briefing on the March 22 collision involving Air Canada Express Flight 8646 (Jazz Aviation, CRJ-900) and a firefighting vehicle on Runway 4 at LaGuardia Airport. 🎥

https://t.co/d12l8DhiG1 — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 24, 2026

Impacto en operaciones y revisión de protocolos

El siniestro ha provocado afectaciones significativas en uno de los aeropuertos más transitados de la región de Nueva York. Aunque las operaciones se reanudaron parcialmente el lunes, la pista donde ocurrió el choque permanece cerrada y podría seguir así varios días mientras continúan las labores de investigación.

Cientos de vuelos han sido cancelados o retrasados, generando complicaciones para miles de pasajeros. A esto se suma un contexto de tensión en el sistema aéreo estadounidense, marcado por demoras, condiciones climáticas adversas y problemas operativos derivados del cierre parcial del gobierno.

Según las autoridades, a bordo del avión viajaban 72 pasajeros y cuatro tripulantes. Al menos 40 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque la mayoría ya fue dada de alta. Los dos bomberos que se encontraban en el camión también resultaron heridos.

If you need another reminder of why DHS should be funded listen to @NTSB talk about the consequences of the shutdown ⬇️ pic.twitter.com/sQ89aSUSyN — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) March 24, 2026

La NTSB confirmó que las cajas negras ya fueron recuperadas y serán analizadas en Washington, mientras que los restos del avión permanecen esparcidos en la pista. La investigación también examinará los protocolos de coordinación entre controladores y vehículos de emergencia en aeropuertos.

El accidente representa el primero de carácter mortal en LaGuardia en más de tres décadas y ha reavivado el debate sobre la modernización de sistemas de seguridad en pistas, así como la necesidad de reforzar la visibilidad de todos los vehículos que operan en zonas críticas.

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