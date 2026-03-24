Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del lunes 23 de marzo de 2026

Este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 23 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

1 2 7 30 64 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deberán reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su próximo sorteo el sábado 28 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: