Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 23 de marzo de 2026, con premio de $135 millones de dólares

Durante este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 23 de marzo de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $135 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

12 18 47 56 63 1 10x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que hacer una combinación de cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo tienes los seis números, obtendrás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$135 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su próximo sorteo el miércoles 25 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: