Falla en juego mecánico deja a visitantes suspendidos en el aire en rodeo de Houston

Un video captó momentos de tensión en Houston Livestock Show and Rodeo, en Houston, Texas, cuando una atracción mecánica se detuvo repentinamente dejando a varios usuarios suspendidos en el aire durante varios minutos.

El incidente involucró el juego conocido como “Tango”, fabricado por KMG Rides, de acuerdo con Fox News.

Pasajeros quedaron atrapados por unos 10 minutos

Uno de los asistentes, Akil Strawder, relató que él y sus familiares quedaron atrapados en lo alto de la atracción durante aproximadamente 10 minutos.

Según explicó, su esposa logró grabar el momento mientras observaba la escena “con asombro”, evidenciando la incertidumbre vivida por los pasajeros.

De acuerdo con el fabricante, la atracción es una estructura de unos 23 metros de altura que gira sobre tres ejes diferentes.

Cuenta con tres góndolas abiertas, cada una con capacidad para ocho personas, que giran libremente durante el recorrido, ofreciendo una experiencia similar a un “vuelo”.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni se ha confirmado qué causó la falla.

Tanto los organizadores del evento como la empresa fabricante no han emitido comentarios oficiales sobre lo ocurrido.

Uno de los eventos más grandes de Texas

El Houston Livestock Show and Rodeo es uno de los eventos más importantes de Texas, con casi un siglo de historia desde su fundación en 1932.

Cada año reúne a miles de visitantes con conciertos, exhibiciones ganaderas y atracciones de feria, además de otorgar becas educativas a jóvenes del estado.

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