Fernando Alonso debutó como papá y el GP de Japón de la Fórmula 1 puede esperar

El piloto español Fernando Alonso retrasará su llegada al Gran Premio de Japón 2026 por un importante motivo personal: el nacimiento de su primer hijo. La noticia ha generado gran interés en el mundo de la Fórmula 1, tanto por su impacto deportivo como por el momento especial que atraviesa el dos veces campeón de la categoría reina del automovilismo.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya han sido padres 👶🏻😍



¡Muchas felicidades por la llegada del bebé! 👏🏻 ¡A ser muy felices! ❤️ pic.twitter.com/bEFQFieAYR — DAZN España (@DAZN_ES) March 25, 2026

Fernando Alonso llegará tarde al GP de Japón, pero estará listo para competir

La escudería Aston Martin F1 Team confirmó que el piloto no estará desde el inicio de actividades en el circuito de Suzuka, aunque su participación en carrera no corre peligro.

“El asturiano llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos personales”, informó el equipo, que además tranquilizó a los aficionados al asegurar que “todo va bien y estará en la pista a tiempo para el viernes”.

La prioridad de Fernando Alonso es clara: equilibrar su compromiso en la Fórmula 1 con un momento clave en su vida personal.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

El nacimiento de su hijo: la razón detrás de la decisión

De acuerdo con la BBC, el piloto de Aston Martin y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, se han convertido en padres, razón principal de su ausencia inicial en el Gran Premio de Japón.

El reporte señala que Alonso no atenderá a los medios en la previa del evento, manteniendo la discreción que lo caracteriza.

A sus 44 años, el español vive una nueva etapa fuera de las pistas, sin que hasta el momento se hayan revelado más detalles sobre el nacimiento.

Impacto deportivo: Alonso se pierde una sesión clave en Suzuka

En términos deportivos, la ausencia de Fernando Alonso tendrá una consecuencia inmediata: no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes en el Suzuka Circuit.

En su lugar, el joven piloto Jak Crawford tomará el volante del monoplaza de Aston Martin, cumpliendo con una de las sesiones obligatorias destinadas a talentos emergentes en la Fórmula 1.

¿Afectará su rendimiento en el Gran Premio de Japón?

Aunque perder una sesión de práctica puede representar una desventaja en la preparación, la experiencia de Fernando Alonso en la Fórmula 1 podría minimizar el impacto.

El español es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla y conoce bien circuitos exigentes como Suzuka, por lo que su ausencia parcial no necesariamente compromete su desempeño en el Gran Premio de Japón 2026.

Con su llegada prevista antes del inicio oficial de actividades clave, todo apunta a que Alonso estará listo para competir y buscar un buen resultado, incluso en medio de uno de los momentos más importantes de su vida personal.

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