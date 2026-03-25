La FIFA con el dolor de cabeza de falta de capacitación de agentes de seguridad para el Mundial

La falta de capacitación de los nuevos agentes de seguridad que plantea contratar la FIFA para la celebración del Mundial 2026 podría ser un dolor de cabeza muy fuerte para la organización del evento universal, sobre todo en la sede de Dallas que albergará nueve encuentros.

Lo anterior fue una advertencia emanada de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en Estados Unidos, quien reveló que el nuevo personal que sea contratado no estará listo a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues dicha agencia enfrenta un serio golpe de escasez de personal generado por el largo cierre del Departamento de Seguridad Social.

Acting TSA Administrator Ha Nguyen McNeill details how long it will take TSA to recover from the Democrats' DHS Shutdown:



"At this point in time, we wouldn’t be able to train those officers and put them in place in time for the FIFA World Cup…we're facing it come this summer." pic.twitter.com/eBzo8wGczn — RNC Research (@RNCResearch) March 25, 2026

Dicha advertencia surge en los momentos en que el gobierno de Donald Trump, tomó la determinación de que el personal de ICE se encargue de cubrir las ausencias de personal que se han generado en las terminales aéreas de la Unión Americana, decisión que, en lugar de generar una aceptación general, ha sido tomada con rechazo y temor por la ciudadanía, sobre todo por los grupos que más han sido vulnerados con las políticas de deportación que se han implementado en estos primeros tres meses de 2026.

Sobre este problema, que se puede acrecentar en la justa mundialista y convertirse en un verdadero dolor de cabeza para la FIFA y que afecte la logística del Mundial 2026, el administrador interino Ha Nguyen McNeill dijo a los legisladores que los nuevos agentes de seguridad del transporte requieren de cuatro a seis meses para obtener la certificación completa para trabajar en los puestos de control.

“En este momento, si contratamos a nuevos oficiales de seguridad de viajes, la FIFA no los desplegará a tiempo”, dijo, lo que significa que cualquier persona contratada ahora se perdería el aumento previsto de viajes internacionales relacionados con el torneo.

De acuerdo al resultado del sorteo mundialista, una de las sedes que podría verse seriamente afectada es la de Arlington, Texas, donde se ubica el estadio AT&T, que albergará nueve partidos de la justa universal y que en el Mundial se llamará el estadio Dallas, así como el centro de transmisión internacional ubicado en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, y se ha planeado un gran festival para los aficionados en el Fair Park de Dallas, por lo cual necesitará personal debidamente capacitado y es donde surge la problemática que enfrentan por la falta de capacitación del personal que se contrate.

En los problemas con el TAS, los antecedentes establecen que la falta de financiación dio inicio el pasado 14 de febrero, prolongándose demasiado, al grado de que en este momento se encuentran estancadas, más aún cuando los demócratas del Senado rechazaron una propuesta republicana avalada por Trump con la finalidad de financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que buscan impulsar aún más los cambios en la política de control migratorio, que ha impactado enuna solución a corto plazo para reabrir la agencia.

La falta de acuerdo ha golpeado muy fuerte la plantilla de la TSA, provocando que más de 450 empleados hayan presentado su renuncia y miles se encuentren ausentes de su centro de trabajo, que ha obligado a algunos aeropuertos a recortar sus operaciones. El índice de ausentismo ha aumentado drásticamente en los principales centros de conexión, como Houston, Atlanta y Nueva York.

Inspectores de TSA prefieren renunciar a trabajar sin paga; crecen retrasos en aeropuertos https://t.co/2ds4x3sq4S — Al Día Dallas (@AlDiaDallas) March 21, 2026

La saturación del aeropuerto está provocando tiempos de espera largos e impredecibles. Los aeropuertos han advertido a los pasajeros que lleguen con varias horas de antelación, ya que las demoras pueden llegar a ser de hasta cuatro horas o más debido a las largas filas que se extienden por las terminales y, en algunos casos, incluso fuera de los edificios, bajo carpas provisionales.

Pero sobre todo la presencia del personal de ICE ha generado un clima de temor e incertidumbre para el uso de las terminales aéreas que se podría ver recrudecido en la justa mundialista, pero da la impresión de que Donald Trump no desistirá de sus intenciones de contar con este personal.

Seguir leyendo:

– México podría tener más partidos del Mundial 2026 ante la petición del cambio de sede de Irán

– FIFA revela el póster oficial del Mundial 2026: colores, cultura y pasión que unen a Estados Unidos, México y Canadá

– Sheinbaum levanta la Copa Mundial de Fútbol para “todas y todos” a 100 días del inicio del torneo de la FIFA





