FIFA revela el póster oficial del Mundial 2026: colores, cultura y pasión que unen a Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA presentó este martes el póster oficial del Mundial 2026, un diseño tipo collage que destaca elementos culturales de Canadá, Estados Unidos y México, reservando el centro para la silueta de un futbolista.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia“, comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

Colores y símbolos que representan a cada país anfitrión

El póster utiliza tonos rojos (Canadá), azules (EE.UU.) y verdes (México), combinando símbolos icónicos de los tres territorios:

México : águila, flores de cempasúchil, trompeta, maraca y sombrero mariachi.

: águila, flores de cempasúchil, trompeta, maraca y sombrero mariachi. Canadá : hoja de arce, alce, ganso canadiense y arrendajo azul.

: hoja de arce, alce, ganso canadiense y arrendajo azul. Estados Unidos: barras y estrellas que recuerdan su bandera.

La obra es fruto de la colaboración de tres destacados artistas: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (EE.UU.), quienes fusionaron arte y cultura para celebrar el fútbol global.

More than a poster, a symbol of uniting culture through football. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

Fechas y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y la final se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Este torneo promete ser una de las ediciones más inclusivas y vibrantes de la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

