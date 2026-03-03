FIFA revela el póster oficial del Mundial 2026: colores, cultura y pasión que unen a Estados Unidos, México y Canadá
La FIFA aumentó la expectativa del Mundial 2026 con el lanzamiento del póster oficial que celebra la diversidad y el espíritu de los tres países anfitriones
La FIFA presentó este martes el póster oficial del Mundial 2026, un diseño tipo collage que destaca elementos culturales de Canadá, Estados Unidos y México, reservando el centro para la silueta de un futbolista.
“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia“, comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Colores y símbolos que representan a cada país anfitrión
El póster utiliza tonos rojos (Canadá), azules (EE.UU.) y verdes (México), combinando símbolos icónicos de los tres territorios:
- México: águila, flores de cempasúchil, trompeta, maraca y sombrero mariachi.
- Canadá: hoja de arce, alce, ganso canadiense y arrendajo azul.
- Estados Unidos: barras y estrellas que recuerdan su bandera.
La obra es fruto de la colaboración de tres destacados artistas: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (EE.UU.), quienes fusionaron arte y cultura para celebrar el fútbol global.
Fechas y sedes del Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y la final se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Este torneo promete ser una de las ediciones más inclusivas y vibrantes de la historia de la Copa Mundial de la FIFA.
