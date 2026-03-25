Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del martes 24 de marzo de 2026

Hoy martes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 24 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $60 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

4 13 52 53 69 10 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez vayas te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente juego el viernes 27 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: