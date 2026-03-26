Agenda de eventos: qué hacer del 26 de marzo al 1 de abril

Jueves 26

Bluey y Bingo en Disneylandia

Los visitantes a Disneyland (1313 S. Disneyland Dr., Anaheim) ya pueden ver a Bluey y Bingo en el debut de Bluey’s Best Day Ever! en el Fantasyland Theatre de del parque. La experiencia celebra el corazón y el humor de la serie animada Bluey. Todos los días en varios horarios. Gratis con el boleto de entrada al parque. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Fotoarte: Disneyland Resort

Sofía Reyes en el museo Grammy

El programa The Drop, del Grammy Museum (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), presenta a la cantante mexicana de pop y urbano, Sofía Reyes, que celebra el lanzamiento de su próximo álbum de lujo, IDGAF ERA (postdata), con una conversación sobre su proceso creativo y una actuación. Hoy jueves a las 7:30 pm. Boletos $38. Informes grammymuseum.org.



Foto: Archivo Crédito: D’Leon Records

Kim’s Convenience en el Ahmanson

El drama y comedia, Kim’s Convenience, que inspiró la exitosa serie de Netflix, se presenta en el teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Angeles) y es la historia de una familia coreana de Toronto que analiza la brecha entre sus valores y los de los niños canadienses. En días selectos hasta el 19 de abril. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Dahlia Katz

Viernes 27

La Arrolladora Banda El Limón en el Fox Arts Center

La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho y La Original Banda El Limón actuarán juntas en un concierto que tendrá lugar en el Fox Performing Arts Center (3801 Mission Inn Ave., Riverside) y que celebra los 60 años de la primera de estas agrupaciones. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $75. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: UMLE / Disa

Apertura de Sesame Place

Sesame Place San Diego (2052 Entertainment Cr., Chula Vista) reabre sus puertas esta primavera para celebrar cuatro años desde que fue fundado. Con la presencia de Elmo y sus amigos que estarán presentes para celebrar la ocasión. A partir del viernes 27 de marzo. Boletos desde $78. Informes sesameplace.com.

Foto: Sesame Place

Sábado

Divas de Broadway en el Segerstrom

Las Divas de Broadway regresan al Samueli Theater del del Segerstrom Center (600 Town Center Dr., Costa Mesa) con una producción nueva, vestuarios deslumbrantes, escenografías espectaculares y audaces coreografías inspiradas en grandes éxitos de Broadway como Waitress, Boop! The Musical y A Chorus Line. Sábado y 28 y domingo 29 de marzo a las 7 pm. Boletos desde $34. Informes scfta.org.

Festival Los Darks en el Santa Ana Stadium

Caifanes encabeza la edición inaugural del festival Los Darks en el estadio Santa Ana (602 N. Flower St., Santa Ana). Este festival de un solo día —de temática gótica y alternativa— contará también con la participación de Johnny Marr, The Growlers, Twin Tribes, The Adicts y otros. Sábado 28 de marzo a las 12 pm. Boletos desde $135. Informes losdarkslive.com.

Crédito: Notimex

Fey en el City National Grove

La cantane de música pop, Fey, se presentará en el City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim) con su gira Hits, en la que hace un recorrido por los éxitos de su carrera. Sábado 28 de marzo a las 8 pm. Boletos desde $79. Informes ticketmaster.com.

Domingo 29

Noche de vendedores en el parque Gloria Molina

El VendorFest Night Market, en el parque Gloria Molina (200 N. Grand Ave., Los Angeles), incluye la participación de 40 artesanos, 15 comerciantes de comida, arte, DJs y música. Evento gratuito. Domingo 29 de marzo de 5 a 9 pm. Informes grandparkla.org.

Foto: Cortesía

Libro de los muertos en el Getty

En el evento Libro de los Muertos, que tendrá lugar en la Villa Getty (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades), el egiptólogo Foy Scalf explora el papel de este texto en la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Domingo 29 de marzo a las 2 pm. También disponible en línea. Evento gratuito. Informes getty.edu.