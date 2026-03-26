Bolivia derrota a Surinam y jugará contra Irak por un boleto al Mundial 2026

La Selección de Bolivia firmó una remontada clave en la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026, al vencer 2-1 a su similar de Selección de Surinam en un duelo disputado en Monterrey.

Con este resultado, el equipo sudamericano queda a un solo triunfo de regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde Estados Unidos 1994.

Bolivia reacciona y firma una remontada clave en la repesca mundialista

El partido comenzó con dominio de la Selección de Bolivia, que controló la posesión con un claro 68% frente al 32% de Surinam. Sin embargo, la falta de contundencia evitó que los sudamericanos tomaran ventaja en el primer tiempo.

Las ocasiones más claras se repartieron entre ambos equipos, pero la puntería fue el gran pendiente. Surinam generó peligro constante, mientras Bolivia insistía sin éxito en el último toque.

Surinam golpea primero y complica el panorama

En el arranque del segundo tiempo, Liam Van Gelderen aprovechó una jugada llena de rebotes para marcar el 0-1, sorprendiendo a la defensa boliviana.

IT'S IN FOR SURINAME 🇸🇷



They find the first goal of the match against Bolivia ‼️ pic.twitter.com/W9POl9sbrp — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

El gol encendió las alarmas para Bolivia, que veía cómo se complicaba su camino en la repesca intercontinental.

Paniagua y Terceros sellan la remontada de Bolivia

Lejos de caer anímicamente, Bolivia mostró carácter y mejoró con el paso de los minutos. La recompensa llegó al 72’, cuando Moisés Paniagua empató el encuentro con un disparo preciso.

BOLIVIA DRAWS LEVEL! 🇧🇴



It's the 2nd half substitute Moisés Paniagua! 🔥 pic.twitter.com/PVSfyEuMsC — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

El impulso anímico fue inmediato. Minutos después, una falta en el área permitió que Miguel Terceros marcara desde el punto penal al 79’, firmando el 2-1 definitivo.

BOLIVIA BURIES IT 🎯



Miguel Terceros puts them in front over Suriname 🇧🇴 pic.twitter.com/8K60dG3ZlQ — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

Un cierre tenso y lleno de interrupciones

El tramo final estuvo marcado por constantes interrupciones y estrategias para manejar el tiempo. Ambos equipos recurrieron a pausas y faltas, lo que derivó en 10 minutos de compensación.

Bolivia resistió con orden defensivo, mientras Surinam, visiblemente agotado, no logró generar peligro real en el cierre del partido.

Bolivia vs Irak: el último paso hacia el Mundial 2026

Con este triunfo, la Selección de Bolivia enfrentará a Selección de Irak en un duelo decisivo por el boleto al Mundial 2026.

El ganador de ese encuentro será ubicado en el Grupo I junto a potencias como Selección de Francia, Selección de Senegal y Selección de Noruega.

Bolivia está a 90 minutos (o poco más si hubiera tiempo extra) de romper una sequía histórica y volver al escenario más grande del fútbol mundial.

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