EE.UU. sentenció a 15 años de prisión a miembro clave del Cártel de Sinaloa que operaba en Georgia

Un ciudadano mexicano, a quien los fiscales identifican como un miembro clave del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a más de 15 años de prisión por dirigir una red de narcotráfico desde el norte de Georgia, según informaron los fiscales federales.

José Guadalupe Favela, de 68 años, fue sentenciado a 188 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada, por la distribución de metanfetamina.

Favela, residente de Riverdale y anteriormente de Monroe, actuaba como operador del cártel, traficando grandes cantidades de metanfetamina y cocaína a través de ranchos en Monroe y Grayson, según los fiscales.

Investigadores federales del FBI y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) desmantelaron la organización, informaron los fiscales.

Los cómplices de Favela, entre ellos Diego García, Luis Mejina Pina y Juan Pablo Torres, se declararon culpables previamente y recibieron sentencias de prisión que oscilan entre cuatro y quince años.

Si bien varios co-conspiradores ya han sido sentenciados, no está claro si se siguen investigando otras propiedades utilizadas por el cártel o por individuos afiliados.

Jose Favela was a key member of the Sinaloa Cartel's drug trafficking operation, responsible for bringing deadly methamphetamine and cocaine into Georgia. His actions fueled a dangerous pipeline, impacting communities across the state. Thanks to the tireless efforts of our… pic.twitter.com/bKV4bPghRi — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) March 24, 2026

Favela mencionó un antiguo lugar de almacenamiento de drogas en el condado de Lamar, pero las autoridades no proporcionaron más detalles.

Durante la investigación, los agentes utilizaron un informante confidencial para grabar conversaciones con Favela en un rancho en Bold Springs Road.

En una de las conversaciones grabadas, Favela afirmó haber almacenado hasta 800 kilogramos de marihuana, cocaína y metanfetamina en sus propiedades de Georgia.

Favela solicitó 1,000 dólares para intermediar en transacciones de drogas entre informantes y proveedores.

En total, el FBI realizó tres compras controladas de metanfetamina y cocaína facilitadas por Favela el 19 de diciembre de 2021, el 29 de septiembre de 2022 y el 6 de octubre de 2022.

A finales de 2021, Favela fue grabado diciendo que el grupo había suspendido sus operaciones porque se estaban preparando para la visita de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” y un destacado líder del cártel.

Dicha visita finalmente se canceló debido a una tormenta de nieve en Georgia.

“José Favela era un importante miembro del Cártel de Sinaloa, responsable de facilitar la distribución de grandes cantidades de drogas letales en Georgia”, declaró el fiscal federal William R. Keyes.

El agente especial a cargo Steven N. Schrank, del HSI, añadió que la sentencia demuestra el compromiso de “proteger a Georgia de los peligros que representan los cárteles”.

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