Expertos resaltan que la clave para perder peso podría ser barata y sencilla

Un estudio reciente de la Universidad Drexel revela que la constancia en los planes de alimentación podría ser más efectiva para la pérdida de peso que la variedad en la dieta, y esto, a la vez, resultaría menos costoso. Los investigadores analizaron datos de un programa de modificación de conducta de 12 semanas.

Los participantes que siguieron una dieta más rutinaria y mantuvieron una ingesta calórica constante lograron una pérdida de peso significativamente mayor.

El estudio resalta la importancia de la repetición a lo largo del tiempo como herramienta psicológica en la consecución de objetivos de pérdida de peso.

La psique detrás de la repetición

Los investigadores encontraron que la repetición de metas alimenticias fortalece la conexión entre intención y acción. Esta práctica facilita decisiones alimentarias automáticas, reduciendo la necesidad de un autocontrol estricto en momentos de tentación.

Se enfatiza que pequeñas acciones mentales, como revisar los objetivos diariamente, son más efectivas que ambiciones vagas, como, por ejemplo, “perder peso”. La claridad en las metas y su relevancia personal son cruciales para alcanzar resultados sostenibles en la pérdida de peso.

Cómo establecer un plan

Establecer un plan de alimentación constante y sostenible a largo plazo requiere enfoque en hábitos realistas, priorizando la salud personal y el impacto ambiental.

Pasos iniciales: Define metas claras y específicas, como aumentar el consumo de frutas y verduras o reducir la carne roja a 1-2 veces por semana. Evalúa tu consumo actual registrando comidas durante una semana para identificar patrones. Consulta a un nutricionista para personalizarlo según tu edad, actividad y preferencias culturales.

Principios clave: Prioriza alimentos de origen vegetal como legumbres, cereales integrales y verduras de temporada, que son nutritivos y reducen la huella ecológica. Limita ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas; opta por productos locales para minimizar emisiones de transporte. Incluye proteínas variadas: combina vegetales con huevos o lácteos en moderación.

Hábitos diarios: Planifica menús semanales para evitar desperdicios y compras impulsivas. Usa porciones equilibradas: 50% verduras/frutas, 25% proteínas vegetales y 25% cereales/tubérculos. Bebe agua del grifo y elige envases reutilizables para sostenibilidad.

Estrategias a largo plazo: Introduce cambios graduales, como días sin carne, para mantener la adherencia. Monitorea progreso con un diario y ajusta según resultados, recompensándote sin comida (ej. un paseo). Adapta a contextos locales como en Venezuela, favoreciendo frutas tropicales de temporada y legumbres accesibles.

Mantener motivación

Mantener la motivación en un plan de alimentación repetitivo es clave para su éxito a largo plazo. Estrategias probadas ayudan a combatir el aburrimiento y la fatiga.

Establece metas claras. Define objetivos SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, como “comer 5 porciones de vegetales diarios durante una semana”. Celebra avances pequeños, como más energía o mejor ajuste de ropa, para enfocarte en el progreso en vez de la perfección.

Varía sin romper el plan. Introduce rotaciones de ingredientes o recetas similares para evitar la monotonía, manteniendo el equilibrio nutricional. Personaliza según gustos y estilo de vida, optando por planes flexibles que incluyan opciones preferidas.

Busca apoyo externo. Únete a comunidades en línea, comparte con amigos o consulta a un nutricionista para crear una red motivadora. Evita la mentalidad “todo o nada”: si fallas un día, retoma sin culpa para reducir ansiedad.

Monitorea y premia. Registra progreso con fotos, peso o medidas semanales para visualizar cambios. Usa recompensas no alimentarias, como un masaje o ropa nueva, tras logros semanales.

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