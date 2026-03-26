Gervonta Davis podría perder su título y ya tiene quién lo quiere reclamar

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) enfrenta una presión creciente para definir el futuro del cinturón que actualmente ostenta el boxeador de Baltimore. Aunque Gervonta Davis se mantiene como campeón interino, su falta de victorias recientes y sus complicaciones legales han generado reclamos formales por parte de los principales contendientes de la categoría.

El pugilista de 31 años no registra un triunfo oficial desde junio de 2024, cuando venció por nocaut a Frank Martin. En su única presentación de 2025, Gervonta Davis obtuvo un empate frente a Lamont Roach Jr., situación que, sumada a su inactividad por procesos judiciales, ha motivado a otros peleadores a exigir que el título sea declarado vacante.

🥊‼️Floyd Schofield says that he’s losing his desire to want a world title after hearing the WBA is reinstating Gervonta Davis as the champ and that his fight with Lucas Bahdi was changed to a non title fight so they are fighting someone else that’s a “tune up”‼️😳… — Hassan (@Hassanwellss) March 25, 2026

El reclamo formal de Floyd Schofield

Uno de los críticos más directos sobre la posición de Gervonta Davis es el aspirante número uno, Floyd Schofield. Conocido como “Kid Austin”, el peleador utilizó sus plataformas digitales para cuestionar la gestión de la AMB y la falta de movimientos en la división de peso ligero ante la pausa del campeón interino.

“Hay demasiada política en el boxeo y los cinturones. Creo que podríamos simplemente luchar para ofrecer grandes peleas y que queden vacantes los títulos de boxeo de la AMB”, publicó Schofield en su cuenta de la red social X. El joven prospecto busca que el organismo ordene una pelea inmediata o proceda con el despojo del cinturón.

🥊‼️Floyd Schofield Sr says that they will be leaving Oscar De La Hoyas Golden Boy Promotions just like Vergil Ortiz‼️😳 pic.twitter.com/cYHxc4bLg7 — Hassan (@Hassanwellss) March 26, 2026

Críticas a la gestión de los organismos

La molestia de Schofield no se limita únicamente al desempeño de Gervonta Davis, sino que se extiende a las promotoras y al sistema de clasificación actual. La falta de anuncios sobre combates por el título absoluto ha dejado a la categoría en un estado de parálisis administrativa que afecta a los atletas activos que buscan coronarse.

“Si la WBA Boxing y Golden Boy no pueden conseguir una pelea por el título mundial, ¿los necesitamos? Deben imponer KID contra Tank o quitarle su puesto”, sentenció Schofield en la misma red social. Esta declaración subraya la urgencia de los retadores por resolver la situación de Gervonta Davis antes de que termine el semestre.

El futuro legal y deportivo de Tank

La continuidad de Gervonta Davis como monarca depende en gran medida de la resolución de sus casos judiciales pendientes. El organismo rector ha optado por mantenerlo como campeón interino en lugar de retirarle el reconocimiento total, permitiendo una posible reinstauración como campeón absoluto una vez que resuelva sus problemas extradeportivos.

Mientras se espera una decisión oficial de la AMB, los aficionados y competidores observan de cerca el calendario judicial del boxeador. La posibilidad de que Gervonta Davis pierda su distinción de manera administrativa es real si la inactividad se prolonga, especialmente ante la insistencia de figuras emergentes que están listas para disputar la faja mundial.

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