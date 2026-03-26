Isis Sio recibió alta médica luego de estar en coma por brutal nocaut

La boxeadora estadounidense Isis Sio abandonó el centro médico de Loma Linda este miércoles para continuar su proceso de recuperación en su hogar. La joven de 19 años permaneció bajo observación crítica tras ser inducida a un coma debido a las lesiones sufridas en su combate del pasado fin de semana en San Bernardino, California.

El incidente ocurrió el sábado anterior durante el primer asalto de su enfrentamiento contra Jocelyn Camarillo. Tras recibir una combinación de golpes, Isis Sio fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde el personal médico decidió aplicar el protocolo de coma inducido para estabilizar su condición neurológica.

SCARY SIGHT! Jocelyn Camarillo KO's Isis Sio in the first, hope she is good.



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Evolución favorable tras el incidente en San Bernardino

La recuperación de la deportista sorprendió a los especialistas el pasado lunes, cuando logró despertar y comenzó a respirar sin asistencia mecánica. Según reportes clínicos, Isis Sio también recuperó parcialmente el habla en las horas posteriores, lo que permitió a los doctores autorizar su salida del hospital durante esta jornada.

El periodista Lance Pugmire confirmó la noticia a través de sus canales oficiales tras consultar con fuentes cercanas al caso. “Más buenas noticias. Isis Sio fue dada de alta del centro médico y regresa a casa”, informó el comunicador, citando a un funcionario relacionado con el seguimiento de la boxeadora.

🚨 Isis Sio discharged from hospital.



Positive news after a worrying situation.

Wishing her a full and speedy recovery 🙏🥊 pic.twitter.com/3vxOQtKVzi — BoxingScene.com (@boxingscene) March 25, 2026

Postura del CMB sobre los protocolos de seguridad

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se pronunció sobre el caso y calificó lo ocurrido como un accidente de ring. Sin embargo, el directivo señaló que existen factores reglamentarios que deben ser analizados, especialmente en lo que respecta a los tiempos de descanso entre peleas para Isis Sio.

“Hay cosas que se analizan después de los hechos que se pudieron haber considerado. Tengo entendido que ella fue noqueada hace 50 días”, declaró Sulaimán en declaraciones recogidas por medios especializados. El dirigente enfatizó que el tema de las suspensiones médicas en distintas jurisdicciones es un aspecto delicado para la seguridad de los atletas.

El futuro y la prevención en el boxeo femenil

La situación de Isis Sio reabre el debate sobre el seguimiento estricto de las fechas de inactividad obligatoria tras sufrir un nocaut previo. Sulaimán agradeció que la evolución de la joven sea positiva y espera que este suceso no deje secuelas permanentes en su salud a largo plazo.

“Gracias a Dios parece que está en recuperación y que no habrá efectos adicionales. Dios quiera que todo esté bien con ella”, concluyó el presidente del organismo. Por ahora, el entorno de Isis Sio se enfocará exclusivamente en el reposo absoluto y la vigilancia médica domiciliaria para garantizar su estabilidad.

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