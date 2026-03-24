Isis Sio despierta del coma inducido tras ser noqueada por Jocelyn Camarillo

Isis Sio, peleadora de 19 años, cayó por nocaut en su combate contra Jocelyn Camarillo. Lo que parecía una victoria normal en San Bernardino dejó posteriores momentos de tensión. Sio estuvo en coma inducido, pero después de varias horas la peleadora nacida en Dakota del Norte ya respira por sí misma.

La joven boxeadora fue llevada de inmediato al hospital más cercano a la arena de combate en San Bernardino. Sio fue fuertemente noqueada tras recibir cinco golpes consecutivos, sin defensa alguna, de Camarillo. Según reportes, Sio tuvo convulsiones. Sin embargo, informaciones de ProBox TV aseguran que la peleadora se encuentra fuera de peligro y mejora su estado de salud.

La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.



Convulsionó en el #ring y fue trasladada a cuidados intensivos. pic.twitter.com/VbBN22cShl — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026

“Tenemos noticias prometedoras que compartir. Isis ya no se encuentra en coma inducido, le han retirado el respirador y ahora respira por sí misma (…) Estamos a la espera de más información de su equipo médico”, mencionó la entidad promotora del combate.

Wishing Isis Sio strength, healing, and a full recovery. Our thoughts are with her, her family, and her team. 🙏 pic.twitter.com/r9pbES3XVu — MVP – Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) March 23, 2026

Tras el combate se generaron múltiples críticas por las condiciones de la boxeadora de 19 años. Isis Sio había sido noqueada el 30 de enero por un golpe en el cuerpo de Perla Bazaldua. En menos de dos meses, Sio volvió a subirse al cuadrilátero.

“Isis es una deportista apasionada, disciplinada y bien preparada que evalúa cuidadosamente cada oportunidad que se le presenta. Su decisión de competir el sábado 21 de marzo contra Jocelyn Camarillo, no se tomó a la ligera, sino que fue objeto de una reflexión y un análisis minuciosos antes de aceptarla”, argumentó el equipo.

Super Flyweight Perla Bazaldua (4–0–1) stopped Isis Sio (1–2) with a liver hook in the first round in Long Beach, California. 🇺🇸



#NightofChampionsVII pic.twitter.com/NWngsROp0n — Permante (@PermantexG) January 31, 2026

Reacciones de Jocelyn Camarillo

La peleadora de 21 años utilizó sus redes sociales para ofrecer sus impresiones del combate con Isis y reconocer su alegría de que esté fuera de peligro. Jocelyn Camarillo resaltó el riego que hay en esta disciplina.

“Primero que nada, mi rival ha estado en mi mente y estoy muy aliviada de que está bien. Jamás me gustaría que algo malo le pasara en el ring. Este deporte es peligroso y todos nos metemos ahí sabiendo que hay un riesgo”, indicó.

STATEMENT FROM JOCELYN CAMARILLO AFTER HER FIGHT AGAINST ISIS SIO 🙏

i've seen a lot of comments about my fight, and I just want to say this..



First and foremost, my opponent has been on my mind and l'm truly relieved that she's okay. pic.twitter.com/TbvOAsppRr — BoxingBodegaOfficial (@BoxingBodega) March 24, 2026

En las redes sociales comenzaron a cuestionar los festejos de Camarillo tras su victoria, sin percatarse de la salud de su rival. Camarillo solo tiene 21 años y a penas tuvo el primer triunfo por nocaut de su carrera (6-0). Su reacción fue espontánea.

“Fue mi primera victoria por nocaut y en el momento, estaba llena de emociones, me sentía orgullosa, emocionada y honestamente, solamente reaccioné (…) Pero nunca fue para faltarle al respeto o una falta de deportividad de mi parte (…) Estoy aprendiendo y creciendo, no solamente como peleadora, pero también estoy navegando como persona en momentos públicos como estos”, concluyó.

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