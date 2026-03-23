Jai Opetaia es oficialmente despojado de su cinturón FIB

La Junta Directiva de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) determinó dejar vacante el título de peso crucero tras una reunión oficial celebrada el 19 de marzo, según reportó este lunes el medio especializado Boxing Scene. El boxeador invicto Jai Opetaia perdió su estatus de campeón debido a su participación en un combate que no contaba con la autorización del organismo regulador.

El conflicto se originó tras el enfrentamiento entre Jai Opetaia y Brandon Glanton el pasado 8 de marzo en el evento principal de Zuffa Boxing. La FIB argumentó que el púgil incumplió la Regla 5.H, la cual limita la participación de los monarcas vigentes en peleas no sancionadas por su propia organización.

Según una resolución publicada por el portal especializado BoxingScene, el organismo rector del boxeo explicó los motivos del fallo administrativo. “La Junta votó a favor de anular el título de conformidad con la Regla 5.H. El título de peso crucero de la FIB está vacante”, reveló la entidad en el documento oficial obtenido por dicho medio.

Jai Opetaia has now been officially stripped of his IBF cruiserweight title following his victory over Brandon Glanton.



Opetaia remains The Ring and Zuffa cruiserweight champion. pic.twitter.com/lb5P8DtfIO — Ring Magazine (@ringmagazine) March 23, 2026

El origen del conflicto con la Federación

Las discrepancias entre el equipo de Jai Opetaia y la FIB comenzaron semanas antes de la pelea, cuando se anunció que el combate coronaría al primer campeón de Zuffa Boxing. Aunque inicialmente hubo diálogos para considerar el nuevo cinturón como un trofeo simbólico, la promoción del evento mantuvo el estatus de campeonato mundial para la nueva faja.

El presidente de la FIB, Daryl Peoples, negó la solicitud de autorización basándose en la Regla 5.E.2, que rige las unificaciones solo con organismos específicos. Ante la insistencia de los promotores de presentar el combate como una defensa opcional, la federación mantuvo su negativa y devolvió los pagos de sanción el 7 de marzo.

Antecedentes y metas futuras del boxeador

Esta no es la primera vez que el peleador enfrenta una situación similar, ya que en 2023 también fue despojado por pelear contra Ellis Zorro en Arabia Saudita. En aquella ocasión, Jai Opetaia logró recuperar su corona rápidamente al derrotar a Mairis Briedis en una revancha directa celebrada en mayo de 2024.

A pesar de perder el reconocimiento de la FIB, Jai Opetaia conserva su récord de 30 victorias sin derrotas y el título mundial de la revista The Ring. Sus planes actuales incluyen buscar la unificación absoluta frente a campeones de otras organizaciones como Noel Mikaelyan o el ganador del duelo entre Gilberto Ramírez y David Benavidez.

Finalmente, el organismo regulador envió un mensaje de despedida al deportista australiano a través del comunicado citado por BoxingScene. “La FIB le desea a Jai Opetaia mucho éxito en su carrera. Ascendió en el ranking hasta convertirse en Campeón Mundial, uno de los mayores logros en la carrera de un boxeador”, concluyó la federación.

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