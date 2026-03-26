A falta de oficialización, asoman el rival del Canelo Álvarez para el 12 de septiembre

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ofreció señales claras sobre el próximo compromiso de Saúl Álvarez para el mes de septiembre. Según la información actualizada en el sitio web del organismo, Christian Mbilli se perfila como el oponente para disputar el título de las 168 libras el próximo 12 de septiembre.

A través de un reporte sobre el estatus de sus divisiones, el CMB identificó al camerunés como el campeón actual que tendrá actividad en el tercer trimestre del año. “El campeón Mbilli defenderá su título hasta septiembre”, detalló la organización dirigida por Mauricio Sulaimán en su portal oficial de noticias.

What’s next for Canelo Alvarez❓



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El camino hacia el combate de septiembre

La fecha del 12 de septiembre fue pactada previamente por el equipo de Canelo Álvarez y Turki Al-Alshikh bajo el concepto de una función denominada “México contra el Mundo”. En dicho evento, el peleador mexicano buscará retar a un monarca de peso supermedio para intentar sumar un nuevo galardón a su trayectoria.

Desde que Mbilli fue nombrado campeón regular a finales de enero, los rumores sobre un enfrentamiento contra Canelo Álvarez cobraron fuerza. El boxeador africano no tiene actividad desde septiembre de 2025, lo que coincide con los tiempos de preparación que requiere el púgil jalisciense tras su reciente cirugía de codo.

🚨 L'ÉPISODE DU BABA VERSUS AVEC CHRISTIAN MBILLI EST TOUJOURS DISPO !!



💬 "IL M'A DIT : "PETIT, TU SERAS UN GRAND CHAMPION !""



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Situación de los retadores y títulos interinos

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, confirmó que se otorgó flexibilidad al equipo del camerunés para gestionar su siguiente defensa. “Les dimos la libertad de buscar la mejor opción para su actividad y vamos a estar hablando”, declaró el directivo según las citas recopiladas en la última resolución de la Junta de Gobierno.

Esta decisión administrativa posterga las aspiraciones de otros contendientes que buscaban una oportunidad inmediata contra Canelo Álvarez. Lester Martínez, actual poseedor del título interino tras vencer a Immanuwel Aleem, deberá realizar dos defensas obligatorias de su propia faja antes de aspirar al trono absoluto del organismo.

Proyecciones para el futuro de la división

Se estima que el ganador del duelo entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli defina el rumbo de la categoría hasta el año 2027. La entidad deportiva recordó que Martínez está obligado a cumplir con su calendario antes de ser considerado el retador oficial por el campeonato mundial que hoy está en juego.

Mientras tanto, Canelo Álvarez ya retomó sus entrenamientos de alta intensidad tras recuperarse satisfactoriamente de su intervención quirúrgica en el brazo izquierdo. La confirmación oficial del rival por parte de los promotores es el único paso restante para formalizar una de las carteleras más esperadas del año en el boxeo internacional.

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