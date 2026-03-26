Mauricio Sulaimán advierte sobre Zuffa Boxing: “Una amenaza para el boxeo y sus peleadores”

La irrupción de Zuffa Boxing ha sacudido al boxeo mundial. El proyecto liderado por Dana White, respaldado por capital saudí y la estructura de TKO, busca transformar el deporte con un modelo centralizado similar al de la UFC.

Sin embargo, desde el corazón del pugilismo tradicional, Mauricio Sulaimán ha lanzado una advertencia contundente: el cambio podría poner en riesgo la esencia del deporte y el bienestar de los peleadores.

Mauricio Sulaimán y su postura ante Zuffa Boxing

El dirigente del Consejo Mundial de Boxeo fue claro al referirse al impacto de esta nueva promotora dentro del ecosistema del boxeo:

“Está llegando un grupo de la UFC que quiere imponer su liga, que ha sido muy exitosa en artes marciales mixtas. Lo que quieren hacer es el gran negocio que han hecho ellos, pero hacerlo en el boxeo y todo esto es en contra del beneficio del peleador”, dijo el mandamás del organismo en entrevista para La Opinión.

“Es por eso que estamos preocupados. Le damos la bienvenida a todos, pero verdaderamente quien importa es el peleador”, acotó.

Para Sulaimán, el foco no está en la competencia, sino en el modelo que podría modificar la forma en que se distribuyen ingresos y oportunidades dentro del boxeo profesional.

Poder, influencia y control: el fondo del conflicto

El presidente del CMB también apuntó directamente al alcance político y económico del proyecto:

“Es un movimiento con una gran influencia política, con una empresa billonaria que quiere llegar al boxeo a tomar el control, según ellos, lo cual es imposible. No hay nadie que esté por encima del boxeo, el boxeo pertenece a los boxeadores y a los aficionados”, explicó.

“Aquí el tema es que llegan con un discurso muy agresivo, arrogante, muy popular y la realidad es que no hay lugar para que esto suceda”, agregó.

Este señalamiento cobra fuerza en medio de reportes internacionales que advierten sobre el objetivo de centralizar el control del deporte. Investigaciones recientes indican que el modelo impulsado por Zuffa podría permitir que una sola entidad controle rankings, títulos y contratos, replicando el esquema de la UFC dentro del boxeo, según The Guardian.

La Ley Muhammad Ali y el punto más delicado

Uno de los temas más sensibles en esta disputa es la posible modificación de la Ley Muhammad Ali, creada para evitar abusos contra los pugilistas.

Dicha legislación busca impedir prácticas explotadoras y garantizar transparencia financiera en los contratos.

No obstante, los cambios propuestos permitirían la creación de organizaciones unificadas que concentren funciones de promotor, organismo y ranking, lo que para muchos especialistas debilitaría las protecciones actuales y abriría la puerta a conflictos de interés, según The Guardian.

El impacto en los jóvenes y la base del boxeo

Sulaimán también puso el foco en las nuevas generaciones y el papel social del deporte: “Seguir trabajando, seguir haciendo grandes peleas, seguir llevando al público a las arenas, entender que el boxeo es el deporte que lleva a los jóvenes fuera de las calles”, dijo.

“Es muy fácil promover al Canelo o a Connor Ben… pero qué pasa con los jovencitos que están el día de hoy en Tepito, en California, en el Bronx, en Filipinas. Necesitan esa estructura que existe en el boxeo para llevarlos a ser campeones mundiales”, dijo.

El dirigente hace referencia a figuras consolidadas, pero advierte que el verdadero reto está en sostener el sistema que forma a los futuros campeones.

División en el boxeo: voces a favor y en contra

La llegada de Zuffa Boxing no ha generado un rechazo unánime. Algunos peleadores ven oportunidades en el nuevo modelo.

El mexicano Diego Torres, en entrevista, aseguró que dentro de la empresa “nos cuidan bastante bien”, destacando aspectos como el monitoreo médico y la preparación profesional, según Milenio.

En contraste, promotores tradicionales han reaccionado con dureza. Eddie Hearn criticó el proyecto y cuestionó su calidad, asegurando que la empresa intenta crear un sistema cerrado que compita fuera del ecosistema tradicional, según DAZN.

Un legado familiar que explica su postura

La defensa de Sulaimán no es casual. Hijo de José Sulaimán, ha crecido dentro del boxeo entendiendo el deporte como una herramienta de transformación social.

Para él, proteger al peleador no es solo una postura institucional, sino una convicción personal ligada a la historia del boxeo mundial.

El futuro del boxeo, en juego

El avance de Zuffa Boxing, la presión por modificar la Ley Muhammad Ali y la confrontación entre promotores marcan un momento decisivo para el deporte.

Mientras algunos ven una revolución necesaria, otros —como Mauricio Sulaimán— advierten que el riesgo es demasiado alto: perder el equilibrio que ha permitido al boxeo mantenerse como una plataforma global para miles de atletas.

El debate está abierto, pero el desenlace podría redefinir para siempre el rumbo del boxeo profesional.

Sigue leyendo:

– Óscar de la Hoya lanza un nuevo golpe a Dana White y Zuffa Boxing

– Canelo Álvarez evoluciona de su lesión para pelear en septiembre

– Mike Tyson tiene altas expectativas para la revancha Mayweather-Pacquiao