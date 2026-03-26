Manny Pacquiao con problemas en su preparación antes de pelear con Mayweather Jr.

El boxeador filipino Manny Pacquiao enfrenta contratiempos en su calendario de entrenamiento previo a la revancha contra Floyd Mayweather Jr. Aunque el enfrentamiento principal está pactado para el mes de septiembre, las dudas sobre su combate de preparación han generado incertidumbre en su equipo de trabajo.

Originalmente, Manny Pacquiao tenía previsto subir al ring el 18 de abril en Las Vegas para una exhibición contra el ruso Ruslan Provodnikov. Sin embargo, diversos reportes indican que este evento ha sido postergado, lo que altera el ritmo competitivo que el asiático buscaba mantener antes de su compromiso mayor.

⏪ Throwback to when Floyd Mayweather mocked Manny Pacquiao's shoulder injury following their 2015 'Fight of the Century' 😅



11 years later, the two are set to rematch at the Sphere in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/3O9CkFbeKd — Ring Magazine (@ringmagazine) March 5, 2026

Incertidumbre sobre el combate contra Provodnikov

A pesar de que inicialmente se informó que la pelea contra el “Rocky Ruso” se trasladaría al mes de junio, el propio Manny Pacquiao mostró dudas sobre la realización del pleito. El veterano pugilista reconoció que el panorama no está claro para esta contienda de diez asaltos que serviría como calentamiento.

“Aún no estoy seguro… aunque solo sea una pelea de calentamiento”, declaró el boxeador en una entrevista concedida al medio Fastbreak. Esta falta de certeza ocurre mientras su rival, Floyd Mayweather, mantiene una agenda activa con exhibiciones programadas contra Mike Tyson y el kickboxer Mike Zambidis.

Floyd Mayweather and Manny Pacquiao have spent time teaching their sons to box in recent years 🙌



Now they will return to the ring themselves for a long-awaited rematch on Sept 19th in Las Vegas 🤯 pic.twitter.com/fLCasEna9J — Ring Magazine (@ringmagazine) March 8, 2026

Prioridad absoluta para el evento en Las Vegas

La industria del boxeo sugiere que los retrasos en la agenda de Manny Pacquiao responden a una estrategia de protección física. Existe un consenso entre analistas sobre el riesgo de sufrir una lesión o mostrar un bajo rendimiento en peleas previas, lo que podría poner en peligro el millonario contrato de la revancha.

El evento principal cuenta con el respaldo de plataformas de gran alcance y se proyecta para realizarse en The Sphere, Las Vegas. Por esta razón, el equipo de Manny Pacquiao parece priorizar la integridad del atleta, evitando combates que no aseguren las condiciones óptimas de seguridad y logística antes de septiembre.

El récord mundial y la transición a las exhibiciones

Antes de aceptar esta revancha, Manny Pacquiao buscaba activamente una oportunidad por un título mundial para convertirse en el campeón de peso wélter de mayor edad en la historia. Tras su empate contra Mario Barrios en julio, el filipino decidió pausar ese objetivo profesional para enfocarse en el lucrativo duelo contra Mayweather.

El historial reciente de sus posibles oponentes de práctica, como Provodnikov, también añade escepticismo entre los aficionados. Debido a que el ruso tiene casi una década sin actividad profesional regular, la relevancia deportiva del encuentro ha sido cuestionada, dejando a Manny Pacquiao en una posición donde debe decidir si el riesgo vale la pena.

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