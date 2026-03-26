Jheral, listo para comerse el mundo

Jheral está listo para comerse el mundo.

“Yo ya estoy ‘ready’ para el éxito”, dijo contundente el cantautor colombiano durante una conversación reciente.

Y es que tiene varios bollos en el horno, entre ellos el EP “La joya del Caribe”, que saldrá el 10 de abril, y varios sencillos que ha estrenado en los últimos meses. El más reciente es “Veel”, una canción inspirada en el tema de Kaleth Morales, “Vivo en el limbo”, un vallenato, del que Jheral tomó las iniciales para su título.

Y respecto de “La joya del Caribe”, ya está más que listo, y no solo saldrá como pan caliente, sino que viene con “queso, tiene jamón; eso es un manjar”, dijo. En él, cuenta cosas que han pasado en su vida.

“Yoga”, por ejemplo, es la canción con la que más conecta porque está inspirada en su hijo, quien padece de vitiligo, una condición en la que la piel pierde su pigmento. Jheral se dio cuenta de cómo eso afecto la autoestima del niño y de cómo se aisló de los demás. Ahora el chico está de mejor ánimo, dijo.

“Pero en realidad todas las canciones tienen un momento, un aura, y sé que todas las personas ser van a identificar mucho con eso”, dijo. “Porque tú la puedes escuchar en una discoteca, pero mi música es para analizar la letra, es para escuchar lo que dice”.

Jheral mezcla el afrobeat latino con ritmos europeos y de Estados Unidos, y su historia empezó hace 17 años, cuando comenzó a hacer música, algo que ni él puede explicar cómo pasó puesto que su pasión era el fútbol. Dejó de practicarlo porque implicaba gastar mucho dinero que él no tenía.

Entonces, se involucró con las pandillas, y como se convirtió en el objetivo de esas mafias, buscó un plan esconderse de ellas. Lo que hizo fue que, con el dinero que le daban sus padres para la colegiatura, se iba a una sala de internet a hacer música. Ahí pagaba por usar los dispositivos y grababa y descargaba los programas.

Eso le costó la relación con su padre, con quien hasta la fecha no tiene comunicación, pero ante su persistencia, un día por fin las cosas cambiaron para él. TikTok lo expuso al mundo y luego llegó un contrato con una disquera. Actualmente se prepara para una gira que aún está por definir los lugares que visitará.

Mientras tanto, Jheral está listo para comerse el mundo.

“El plan con este EP es llegar a los oídos de América Latina y el mundo entero”, dijo.