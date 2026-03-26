Legisladores anuncian una gira nacional para impulsar la Ley de Dignidad en apoyo a los inmigrantes

La Coalición Estadounidense de Acción para la Inmigración Empresarial (ABIC Action), la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano (NHCLC), la Acción de Familias Estadounidenses Unidas (AFU Action) y otras organizaciones dieron a conocer que participarán en una gira nacional promoviendo la aprobación de la Ley de Dignidad (Dignity Act) en apoyo a los extranjeros carentes de estatus legal viviendo en territorio estadounidense.

Esta propuesta bipartidista de reforma migratoria es impulsada por la congresista María Elvira Salazar y busca asegurar la frontera, modernizar el sistema legal y ofrecer estatus legal —no ciudadanía— a inmigrantes que llevan mucho tiempo de radicar en Estados Unidos sin un documento que avale su estancia y con el riesgo de ser deportados a sus países de origen. Además, también contempla a los a los Dreamers, inmigrantes que llegaron al país siendo niños, criándose y viviendo allí la mayor parte de sus vidas, pero carentes de documentación.

Durante una conferencia, María Salazar, representante republicana por Florida; Verónica Escobar, congresista demócrata por Texas; Mike Kelly, representante demócrata por Pensilvania; Mónica de la Cruz, congresista republicana por Texas; y Susie Lee, representante demócrata por Nevada, se unieron a líderes empresariales, religiosos y comunitarios para lanzar la gira nacional por la Ley de Dignidad, la cual arranca en Reading, Pensilvania.

La trascendencia de este proyecto es que garantiza la fuerza laboral, impulsa y protege la economía, reduce los costos para las familias estadounidenses e invierte $70 mil millones de dólares en los trabajadores estadounidenses.

Durante décadas, miles de inmigrantes han optado por ingresar a Estados Unidos para trabajar en campos agrícolas, pero sin arreglar su situación legal. (Crédito: Gosia Wozniacka / AP)

Por ello, ha recibido el apoyo bipartidista de 40 copatrocinadores (20 republicanos y 20 demócratas) y representa una oportunidad única para lograr soluciones migratorias duraderas.

“Pudimos trabajar juntos para crear algo que no es perfecto ni para los republicanos ni para los demócratas, pero al menos es una solución a los problemas que tenemos en este país con la inmigración.

Necesitamos reformar las leyes y brindar una solución a quienes llevan más de cinco años en este país, no tienen antecedentes penales y han contribuido durante décadas a la economía nacional”, señaló la republicana María Salazar.

Por su parte, la congresista texana Verónica Escobar considera que existen condiciones propicias para que Dignity Act impulse una reforma migratoria.

“Durante décadas, los miembros del Congreso, francamente, de ambos partidos, han encontrado excusas y razones para no aprobar una reforma migratoria integral bipartidista. Ya no hay excusas. Ya no hay razón para que el Congreso no avance con decisión y urgencia con la Ley de Dignidad”, enfatizó.

Dicha idea también fue compartida por Diego Sánchez, vicepresidente de la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración.

“Una reforma migratoria práctica y bipartidista es fundamental. La Ley de Dignidad incluye medidas importantes para brindar estabilidad a los jóvenes indocumentados y mejorar las vías de inmigración legal de manera que reflejen mejor los valores e intereses de nuestro país”, mencionó.

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