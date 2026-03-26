Matan a ladrillazos a Gilbert Infante, candidato al Congreso de Perú

Gilbert Infante, candidato al Congreso por el partido Fe en el Perú, fue asesinado en el distrito de Chorrillos, ubicado en el sur de Lima, luego de que semanas antes recibió amenazas.

La noticia de la muerte de Infante fue confirmada por Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú.

Infante, quien ocupaba el puesto 25 en la lista de candidatos al Congreso, fue atacado cuando salía de una actividad política en el distrito de Chorrillos. Según Paz de la Barra, el asesinato se realizó a ladrillazos, en un acto de violencia que fue premeditado.

“A él no lo iban a matar con armas de fuego, sino que iba a sufrir, así tal cual”, comentó el líder del partido Fe en el Perú, quien señaló que Infante había recibido amenazas previas.

El candidato presidencial, quien había participado la misma noche en un debate electoral, precisó que Infante fue golpeado en la vía pública y, debido a la gravedad de sus heridas, murió horas después en el Hospital Casimiro Ulloa, en el distrito de Miraflores.

“No es un accidente, es un asesinato”, afirmó Paz de la Barra al compartir la trágica noticia.

Amenazas previas al asesinato

El asesinato de Infante se registró en medio de la ola de violencia en la política peruana. El candidato presidencial reveló que, en las semanas previas a su muerte, Infante había recibido amenazas directas, lo que había llevado a varios miembros del partido a temer por su seguridad.

Según Paz de la Barra, tanto Infante como otros integrantes de Fe en el Perú habían recibido mensajes intimidatorios, aunque decidieron no denunciarlos a la Policía Nacional.

“Le decían ‘van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel vamos a cadena perpetua’”, detalló el líder de Fe en el Perú.

¿Quiéne era Gilbert Infante?

Gilbert Infante, de 41 años, contaba con una trayectoria limitada en la política y no presentó una hoja de vida detallada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según su declaración, Infante había trabajado previamente en el extinto Banco del Trabajo y en la empresa Consorcio G&T Construction Corporation Outsourcing SAC. Además, el candidato había cumplido una sentencia en 2004, aunque no especificó el delito por el cual fue condenado.

Un mensaje contra la criminalidad

Hace aproximadamente un mes, Infante se había pronunciado en contra de la creciente criminalidad en el país. Durante una entrevista, el candidato a congresista defendió que su partido, Fe en el Perú, tenía un plan para pacificar el país en un plazo de 100 días, con mano firme y decisión política.

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