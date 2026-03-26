Miami: pronóstico del tiempo para este jueves 26 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 26 de marzo indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y habrá pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se esperan nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:19 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:35 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas variarán entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 84%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.