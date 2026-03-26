Se anticipa el retorno del karma para 3 signos del zodiaco en abril 2026

Un fenómeno poderoso llegará en abril de 2026 a consecuencia de los movimientos planetarios que protagonizarán el mes.

Predicciones de expertos en astrología anticipan que el zodiaco vivirá un “retorno del karma”, el cual afectará principalmente a tres signos del zodiaco.

Y si bien puede sonar alarmante, en realidad es algo bueno para ellos; los astrólogos prevén que sus esfuerzos se verán recompensados, su paciencia dará frutos y tendrán oportunidades de evolución personal.

¿Qué sucederá en abril que afecta al karma?

El cielo astrológico de abril está dominado por una fuerte concentración de planetas en Aries, signo asociado con la acción, el coraje y la iniciativa.

Los astros que se mueven a través del carnero durante abril son Marte, Mercurio, Neptuno y Saturno.

A esto se suma la influencia de Júpiter en Cáncer, que brinda expansión emocional y oportunidades, mientras que Venus en Tauro refuerza la estabilidad en el amor y las finanzas.

El resultado: un escenario perfecto para que el universo “devuelva” lo que cada persona ha sembrado.

El papel de Venus y los cambios inesperados

Otro factor clave es el tránsito de Venus en Tauro, que enfatiza lo que realmente tiene valor.

Su encuentro con Urano el 23 de abril puede traer sorpresas en el amor, el dinero y la autoestima.

Esto significa que habrá cambios inesperados, evolución y nuevas oportunidades.

Los astrólogos dicen que este movimiento refuerza la idea de que el karma no solo recompensa, sino que también transforma.

Los 3 signos que recibirán el retorno del karma

1. ESCORPIO

Escorpio es uno de los signos que más sentirá el impacto del karma positivo en abril. Tras un periodo de pruebas emocionales y esfuerzo constante, las recompensas comienzan a manifestarse.

Verá resultados en la mejora del trabajo, relaciones más sólidas y avances en su salud.

Además, la influencia de Venus en Tauro activa su área de pareja, lo que podría traer cambios positivos o alianzas clave.

2. LIBRA

Para Libra, el retorno del karma llega con fuerza desde el inicio del mes gracias a la Luna Llena en su signo. Este evento ilumina verdades y marca un punto de inflexión.

Las recompensas que puede esperar son el reconocimiento de tu trabajo, mejores relaciones y toma de decisiones más firmes y claras.

Júpiter en Cáncer potencia su éxito profesional, lo que puede traducirse en ascensos, visibilidad y logros importantes.

3. GÉMINIS

Géminis entra en una etapa donde el karma se manifiesta a través de oportunidades tangibles.

Su esfuerzo por construir estabilidad comienza a dar frutos que se traducirán en mejores económicas, nuevas relaciones sociales y proyectos que se vuelven realidad.

El ingreso de Venus y Urano en Géminis a finales de mes marca el inicio de una transformación personal profunda.

Este signo no solo verá resultados externos, sino también un cambio interno que lo llevará a valorar más sus talentos.

Sigue leyendo:

• Signos del zodiaco que podrían tener “mala suerte” en la temporada de Aries

• 6 signos del zodiaco tendrán inusual suerte hasta el 30 de junio

• Los cuatro signos del zodiaco que están listos para resolver sus problemas