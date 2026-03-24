Signos del zodiaco que podrían tener “mala suerte” en la temporada de Aries

Aries marca el comienzo del Zodiaco y está asociado al elemento fuego, así como a Marte, el planeta de la pasión y acción.

Cuando el Sol pasa por este signo, como lo hace ahora mismo del 20 de marzo al 20 de abril, su energía arriesgada, directa y determinante afecta a todos.

En algunos signos del zodiaco inspira suerte y prosperidad, sin embargo, a otros les resulta más difícil adaptarse a su energía.

Para cuatro signos en particular, este periodo puede sentirse caótico, desafiante e incluso emocionalmente agotador.

Aun así, más que “mala suerte”, se trata de una oportunidad para crecer y evolucionar, dicen predicciones publicadas por Glamour.

Cáncer, Libra, Capricornio y Piscis serán los signos que enfrentarán mayores retos durante esta temporada.

¿Por qué estos signos experimentan más desafíos?

La astrología explica que no todos los signos vibran en la misma frecuencia. Aries, al ser un signo de fuego, puede generar fricción con signos de agua y tierra, o tensiones con su opuesto directo.

Esta fricción no es negativa en sí misma. Los astrólogos dicen que, de hecho, es una herramienta de evolución.

Cuando se aprende a fluir con la energía, los obstáculos se transforman en oportunidades.

A continuación, conoce cómo afectará esta temporada a cada uno de los signos más sensibles a la energía de Aries.

1. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer, regido por la Luna, es un signo profundamente emocional. La energía impulsiva de Aries puede generar conflictos internos y externos.

Los posibles desafíos que se encontrará son presión emocional, conflictos en relaciones personales o laborales y reacciones impulsivas.

¿Cómo superar la temporada de Aries?

Tu horóscopo aconseja poner límites sin tomarte todo de forma personal. No todo requiere una respuesta emocional inmediata.

2. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra es el signo opuesto de Aries, lo que significa que entra en una fase de tensión directa durante esta temporada.

Su horóscopo predice que podría enfrentar problemas en relaciones de pareja o sociedad, dificultad para tomar decisiones y experimentar un desequilibrio emocional.

¿Cómo superar la energía de Aries?

Mantén la calma y evita decisiones impulsivas. El equilibrio llegará si actúas con conciencia, dicen astrólogos.

3. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio es un signo que busca estabilidad y estructura. La energía impredecible de Aries puede generar incomodidad y verse reflejada en estrés por cambios repentinos, sensación de perder el control y dificultad para adaptarse.

¿Cómo superar el ciclo de Aries?

Acepta que no todo puede planearse. La flexibilidad será tu mejor aliada en este periodo, aconseja tu horóscopo.

4. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis acaba de salir de su temporada, por lo que el cambio energético puede ser abrumador.

Aries exige acción cuando Piscis aún necesita procesar emociones. Por eso este signo puede presentar cansancio emocional, falta de claridad mental y sensación de desorientación.

¿Cómo superar la energía de Aries?

El consejo para los de este signo es darse tiempo para adaptarse y quedarse estancado. Pequeños pasos también cuentan.

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