Signos del zodiaco que sentirán alivio con Mercurio directo

El fin de Mercurio retrógrado es una de las noticias más esperadas para los seguidores de la astrología y justo este 20 de marzo de 2026, el planeta de la comunicación retoma su movimiento directo en Piscis.

Esto significa que muchas tensiones comienzan a disiparse, comentan astrólogos.

Después de semanas de confusión, malentendidos y revisiones emocionales, el universo ofrece claridad, respuestas y nuevas oportunidades.

Aunque todos los signos del zodiaco sentirán este cambio, hay cuatro en particular que experimentarán un alivio profundo, especialmente en el amor y las relaciones.

¿Qué significa que Mercurio esté directo?

Mercurio es el planeta que rige la comunicación, los pensamientos y las relaciones.

Durante su fase retrógrada, que este año acontece en tres ocasiones, suelen presentarse retrasos, conflictos y revisiones internas.

En contraste, cuando Mercurio retoma su movimiento directo las decisiones se vuelven más claras, las conversaciones fluyen mejor, las relaciones encuentran equilibrio y se cierran ciclos pendientes.

En 2026, este cambio será especialmente significativo porque ocurre en Piscis, signo vinculado con las emociones y la intuición.

Los signos que sentirán más alivio tras Mercurio retrógrado

Según un reporte publicado en el sitio Parade, los signos que más sentirán alivio por Mercurio directo son Virgo, Piscis, Sagitario y Leo.

1. Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo será uno de los signos más beneficiados cuando termine Mercurio retrógrado.

Durante la retrogradación, su vida amorosa pudo sentirse confusa o estancada, pero todo cambiará a partir del 20 de marzo.

El 3 de abril será una fecha clave, cuando una conversación importante podría cambiar la perspectiva de una relación. Además, la energía de la Luna Llena potenciará encuentros significativos.

2. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis vivirá uno de los cambios más intensos, ya que esta retrogradación ocurrió en su propio signo, algo que sucede aproximadamente cada siete años.

Entre el 20 y el 28 de marzo, Piscis experimentará una sensación de liberación, dicen los expertos.

Si había dudas en una relación, este será el momento de tomar decisiones definitivas.

3. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario fue uno de los signos más impactados durante Mercurio retrógrado, especialmente en temas familiares y emocionales.

El 3 de abril traerá recompensas emocionales permitiendo que Sagitario avance con mayor seguridad en su vida amorosa, comentan astrólogos.

4. Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo puede haber enfrentado conversaciones intensas o momentos de introspección durante la retrogradación. Sin embargo, el fin de este ciclo traerá alivio y evolución.

Entre el 20 y el 28 de marzo, Leo sentirá que finalmente todo cobra sentido. Este periodo también abre la puerta a relaciones más profundas y auténticas.

¿Cuándo volverá Mercurio retrógrado en 2026?

El próximo Mercurio retrógrado ocurrirá del 29 de junio al 24 de julio en Cáncer, y el último del año del 24 de octubre al 13 de noviembre sobre Escorpio.

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