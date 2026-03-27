Antonio Banderas sobre sus inicios en Hollywood: “Me dijeron que solo podía interpretar a los malos por mi raza”

El reconocido actor español Antonio Banderas reveló la dura realidad que enfrentó al comenzar su carrera en Hollywood, donde intentaron encasillarlo en roles de villano debido a su origen hispano.

En una reciente entrevista con el diario británico The Times, publicada el 25 de marzo, el intérprete de 65 años compartió los prejuicios iniciales que marcaron su llegada a la industria estadounidense.

“Me dijeron: ‘Estás aquí, como los negros y los hispanos, para interpretar a los malos‘”, recordó Banderas, quien debutó en el cine estadounidense en 1992 con “The Mambo Kings”. Lejos de dejarse limitar por esos estereotipos, el actor nacido en Málaga, España, pronto demostró que las predicciones estaban equivocadas.

Su gran oportunidad para romper con ese molde llegó en 1998 con “The Mask of Zorro”, donde encarnó al héroe enmascarado frente a un antagonista rubio de ojos azules, el Capitán Harrison Love, interpretado por Matt Letscher.

El problema fue que, unos años después, tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules”, señaló el actor con ironía.

Banderas en “Shrek”

Banderas destacó también su trabajo como voz del Gato con Botas en la franquicia de “Shrek” y sus películas derivadas como un ejemplo especialmente significativo de su carrera interpretando a héroes. “Ven a un gato que tiene acento español, incluso andaluz, y resulta que es un buen tipo”, afirmó.

Banderas, que comenzó su carrera en el teatro en su ciudad natal y debutó en el cine en 1982, participó en decenas de películas en español antes de dar el salto a Estados Unidos.

En la entrevista, explicó que Hollywood “había estado vetado para los españoles” en años previos a su incursión, y mencionó el “enorme complejo de inferioridad” que, según él, algunos españoles padecieron durante la dictadura de Francisco Franco en el siglo XX.

El actor reconoció que la barrera del idioma fue un obstáculo inicial. “No hablaba inglés, pero poco a poco me labré una carrera allí”, explicó, atribuyendo gran parte de su consolidación en Estados Unidos a su matrimonio con la actriz Melanie Griffith, con quien estuvo casado desde 1996 hasta 2015. “Después me casé con una estadounidense y mi vida cambió, mis inseguridades desaparecieron”, confesó.

Aunque Banderas continúa participando ocasionalmente en producciones de Hollywood —sus trabajos más recientes incluyen “Babygirl” (2024) y “Paddington en Perú”— el actor está priorizando su carrera en España y el teatro. Su infarto en 2017, según reveló a The Times, lo hizo mirar atrás y priorizar que él es un actor de teatro.

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